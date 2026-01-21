Lamentan que las obras del CEIP Antonio Machado de Peal (Jaén) siguen sin avances y la "falta de respuesta" de la Junta

El delegado de Desarrollo Educativo, Francisco José Solano, habla con miembros de la plataforma. - PLATAFORMA EN DEFENSA DEL CEIP ANTONIO MACHADO

PEAL DE BECERRO (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

La Plataforma Pealeña en Defensa del CEIP Antonio Machado, de Peal de Becerro (Jaén), ha destacado este miércoles que las obras pendientes desde hace cerca de seis años para permitir unas condiciones "dignas" en este centro siguen sin "ningún progreso", al tiempo que ha lamentado la "falta de respuesta" de la Junta de Andalucía.

En concreto, en junio 2020 se anunció la construcción de un nuevo edificio que sustituya al clausurado por problemas estructurales y que permita acabar con las malas condiciones en las que se desarrolla la enseñanza en el inmueble que queda en uso.

Una situación que la plataforma trasladó al delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, aprovechando su reciente visita al vecino municipio de Quesada.

Hasta esta localidad se desplazaron varios de sus miembros, quienes lo "recibieron con pancartas para exigir el inicio inmediato" de la actuación comprometida por el Gobierno andaluz en el colegio, según ha informado el colectivo en una nota.

En este sentido, ha denunciado "la falta de avances reales en la ejecución de un proyecto que fue aprobado hace seis años y que permanece desde hace tres años en fase de supervisión, sin que hasta la fecha se haya producido ningún progreso tangible ni se haya ofrecido información clara a la comunidad educativa".

"A día de hoy, familias, profesorado y alumnado continúan sin recibir explicaciones sobre los motivos de este prolongado retraso, lo que genera una creciente preocupación e indignación ante la falta de respuestas por parte de la Administración autonómica", ha asegurado.

Por ello, la comunidad educativa del CEIP Antonio Machado "reafirma su determinación de continuar movilizándose y visibilizando esta situación hasta que el proyecto, pendiente desde hace años, se materialice sin más demoras y se garantice al alumnado unas instalaciones educativas dignas".

Algo que no se da en este momento en el colegio, que sufre una situación "indignante", reflejada, por ejemplo, en aulas creadas con pladur en espacios como un pasillo o el antiguo salón de actos, una parte del cual también acoge el comedor, según vienen denunciando también la ampa Las Torres, el Ayuntamiento de Peal de Becerro o sindicatos como CCOO y Ustea.

El CEIP Antonio Machado inicialmente tenía tres inmuebles, se demolió uno, otro está inutilizado y el tercero está "en una situación muy precaria". La decisión de construir uno nuevo se anunció en 2020, después de que, durante la reforma del denominado edificio, sur se descubrieran problemas estructurales que impedían utilizar este inmueble, que albergaba aulas y el gimnasio, entre otros espacios.

De ahí que se tuviera que recurrir a "todos los huecos que quedaban vacíos" en el otro edificio para crear aulas adicionales. Una situación que se planteó como "alternativa durante la ejecución de la obra" y que, sin embargo, se mantiene años después sin que tengan horizonte definido para el inicio de la construcción.