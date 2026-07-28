Latorre defiende la gestión del PSOE en Sierra Mágina(Jaén) con el objetivo de gobernar en todos sus municipios en 2027

Comité comarcal del PSOE en Mágina - PSOE

JAÉN 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha defendido la gestión y el compromiso del Gobierno de España con la comarca de Sierra Mágina, donde está inyectando más de 88 millones de euros, y ha fijado como objetivo para la formación socialista alcanzar el gobierno de la totalidad de los ayuntamientos de esta zona en las elecciones municipales del año 2027.

Así lo ha trasladado Latorre durante la reunión del comité comarcal de los socialistas, celebrada en Bedmar (Jaén), donde ha animado a las agrupaciones de estos 16 municipios a "poner en valor el trabajo del Gobierno de España, la fuerza de su gestión y su compromiso con la provincia".

"A la provincia de Jaén y a la comarca de Sierra Mágina les sienta muy bien que gobierne el PSOE, por lo que nuestro empeño será llevar ese sello socialista a la totalidad de ayuntamientos de la comarca a partir del próximo año 2027", ha aseverado.

Para el dirigente socialista, la gestión del Ejecutivo central se traduce en cifras concretas en la comarca, destacando que buena parte de los 88 millones de euros movilizados corresponden a ayudas para paliar los daños de las borrascas de febrero.

En concreto, ha detallado que los ayuntamientos de Sierra Mágina han recibido más de 20 millones de euros para reparar infraestructuras y servicios dañados, a los que se suman 6,7 millones de euros para caminos rurales.

Asimismo, ha apuntado que más de 5.800 agricultores de la comarca "tienen ya ingresados en sus cuentas corrientes un total de 45 millones de euros". A ello ha añadido los 15,5 millones de euros que recibirán los ayuntamientos de la zona a través de las entregas a cuenta aprobadas por el Gobierno, lo que representa "la mayor cantidad nunca antes recibida" por estas entidades locales.

"El Gobierno de España ayuda a los municipios y pone recursos encima de la mesa para mejorar la vida de la gente", ha defendido Latorre, quien también ha sumado a esta tarea la aportación de 2,5 millones de euros realizada por la Diputación de Jaén para hacer frente a las consecuencias del temporal en la comarca.

En este contexto, el secretario general del PSOE de Jaén ha contrapuesto estas actuaciones con la postura de la Junta de Andalucía, a la que ha acusado de haber "abandonado por completo a Sierra Mágina". Según ha criticado, la Administración autonómica solo ha destinado 1,8 millones de euros en estos municipios para reparar daños y paliar pérdidas por las borrascas.

"No es que Moreno Bonilla se quede a años luz del Gobierno de España, es que se queda incluso por debajo de lo que pone una administración más modesta, como es la Diputación de Jaén", ha censurado Latorre, concluyendo que estos datos demuestran que "no es lo mismo quién gobierne en las instituciones".