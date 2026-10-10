Latorre (PSOE) advierte que Jaén "se juega buena parte de su futuro" el 29 de noviembre y pide "movilización masiva"

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, en el inicio de campaña del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado que la provincia de Jaén "se juega buena parte de su futuro" en las elecciones generales del 29 de noviembre, al tiempo de considerar que "es necesaria una movilización masiva en las urnas para defender las conquistas logradas en estos últimos años y para afrontar nuevos desafíos como garantizar de manera efectiva el derecho a la vivienda".

Latorre, que ha asistido este sábado 10 al acto público de Pedro Sánchez en Dos Hermanas (Sevilla), ha advertido que la amenaza de la derecha y la ultraderecha "puede traer retrocesos nunca antes vistos para la sociedad española en su conjunto y para la provincia de Jaén en particular", según ha precisado la formación en una nota.

En este sentido, Latorre ha indicado que "hay proyectos emblemáticos que estarían en peligro con PP y Vox" y ha subrayado que "esto hay que decirlo con claridad". "Aquí hay proyectos de envergadura que están en marcha y que podrían ser bloqueados por las derechas, como el Cetedex, la conexión de alta velocidad ferroviaria, la A-32, los 200 millones de euros en obras de abastecimiento o la mejora de las infraestructuras eléctricas", ha agregado.

El líder socialista ha señalado que "han sido años de trabajo para sacar adelante todos estos proyectos, proyectos complejos que no se pueden ejecutar de la noche a la mañana, y que lo último que necesitan ahora es un parón". "Cuando el PP gobierna, todo se frena. Lo vimos entre 2012 y 2018, cuando entramos en un desierto inversor, no se ejecutó ni una sola obra de entidad e incluso se paralizaron actuaciones en marcha. Por tanto, sólo el PSOE garantiza que siga habiendo avances en nuestra provincia", ha apuntado.

Del mismo modo, ha asegurado que sólo el PSOE "será capaz de seguir poniendo encima de la mesa una agenda social y ciudadana de primer orden, con cuestiones que afectan y preocupan a las familias, y con soluciones para los problemas de la inmensa mayoría social".

"El PSOE es el partido que sube las pensiones, que aumenta el salario mínimo y que lleva las becas a cifras récord. Es el partido que ha llevado a España a la mayor cantidad de afiliados a la Seguridad Social de la historia, el que ha disparado la contratación indefinida, el que ha incrementado los recursos para la Ley de Dependencia, el que ha aumentado y equiparado los permisos de paternidad y maternidad, o el que ha destinado 400 millones de euros a la provincia de Jaén para paliar los daños por las borrascas. Nada de esto habría ocurrido con Gobiernos de la derecha", ha recalcado.

Al hilo, Latorre ha considerado que el objetivo ahora será "dar un paso más" para garantizar el derecho a una vivienda en este país. Recalca que en estos años "se han registrado algunos avances, aunque evidentemente hayan sido insuficientes", y ha argumentado en este sentido que "es necesaria una gran mayoría en el Congreso de los Diputados que permita legislar sin ataduras".

"Todas estas cosas se dirimen el próximo 29 de noviembre y, por tanto, nadie debe quedarse en casa. Hay que ir a votar y hay que animar a una movilización masiva para defender que una vida mejor y con más derechos es posible", ha apostillado.