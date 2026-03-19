Lavanderías y tintorerías andaluzas aseguran que la tradición y costumbre se mantienen frente al autoservicio

Archivo - Imagen de archivo de prendas en una tintorería. - JAVIER LARRAONDO/ ISTOCK - Archivo

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de la primavera en Andalucía generan un incremento del trabajo en lavanderías y tintorerías que viven su época "fuerte" desde el mes de marzo hasta junio, aproximadamente. La presidenta de la Asociación de Tintorerías y Lavanderías de Andalucía (Tylda), Mª Ángeles Urquiza, ha resaltado que "la tradición y la costumbre se mantiene frente al autoservicio".

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de Tylda ha señalado que "no es lo mismo llevar una prenda y recogerla empaquetada para guardarla en el armario a tenerle que dedicar tiempo de espera durante el proceso de limpieza y secado". Además, "hay edredones, por ejemplo, que necesitan un tiempo de secado y en las autolavanderías hay casos en los que el cliente se lo ha llevado a casa con un grado de humedad, lo ha guardado y se ha empulgado". Por tanto, hasta el momento "no notamos una disminución de la demanda de estas prendas", ha asegurado.

Asimismo, Urquiza ha afirmado que la primavera es la temporada alta del sector en Andalucía y que los precios han aumentando en torno a un 5% respecto a años anteriores debido a que "han subido todos los productos y la luz". Pero, "no vamos a subir más los precios, se subieron a principios de febrero entre un tres y un cuatro por ciento", ha explicado. Sin embargo, la presidenta ha expuesto que desde Tylda luchan para intentar que "los precios sean lo más unificados posibles aunque cada empresa es libre de poner el precio que quiera".

En cuanto a las prendas que más reciben las tintorerías en esta época del año, Urquiza ha destacado las túnicas de nazarenos, los trajes de caballero, los trajes de flamenca, así como los trajes de comunión y de fiesta. En esta línea, la presidenta ha instado a los clientes a ser "precavidos", pues "se agradece".

"NO HAY RELEVO GENERACIONAL"

La presidenta de Tylda ha informado que es un sector que "se mantendrá en el tiempo aunque no hay relevo generacional". En este sentido, ha indicado que ésta "es una profesión muy artesana y se necesita una formación para poder desempeñarla ya que trabajamos con prendas que no son nuestras y tenemos que dar un servicio profesional".

Pero, ha insistido: "no hay relevo generacional y como en todos los gremios las personas van jubilándose". Por tanto, "hay dificultad a la hora de traspasar un negocio". No obstante, "la sociedad va cambiando y el futuro dependerá de la demanda del cliente, pero siempre habrá un sector que va a necesitar de una tintorería", ha aseverado.

Por último, la presidenta ha reclamado a la Administración que "premie de algún modo o potencie establecimientos emblemáticos para que no desaparezcan".