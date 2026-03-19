La Junta inaugura el centro de salud de Camposoto en San Fernando (Cádiz) tras 20 años "paralizado"

Antonio Sanz junto a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, en la inauguración del centro de salud de Camposoto. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha inaugurado, junto a la alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, el nuevo centro de salud de Camposoto, que "estará funcionando el próximo lunes", tras 20 años "paralizado con las obras ya iniciadas" y después de haber realizado la Junta de Andalucía una inversión de casi cinco millones de euros financiados con fondos europeos.

"Nos comprometimos a rescatar del olvido este centro y hoy cumplimos con nuestra palabra, ya es una realidad", ha afirmado Antonio Sanz durante la inauguración, que estado acomparado también por la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo.

Según ha detallado el consejero, el centro cuenta con más de 1.300 metros cuadrados en los que se distribuyen 14 consultas, más otras dos de pediatría, una de enfermería pediátrica, salas de lactancia, emergencias y procedimientos diagnósticos y terapéuticos. También dispone de cirugía menor ambulatoria, gabinete odontológico, salas de Rehabilitación y Fisioterapia.

Este nuevo centro de salud, "muy demandado por los vecinos y también muy necesario", ha subrayado el consejero, cuenta con una plantilla conformada por 37 profesionales, de los nueve son médicos de familia, tres pediatras, nueve enfermeras, una enfermera de pediatría, una enfermera especialista en familia comunitaria, tres fisioterapeutas, un terapeuta ocupacional, un logopeda, dos TCAE (técnico en cuidados auxiliares de enfermería), cuatro administrativos y tres celadores.

Sanz ha asegurado que para el Gobierno de Andalucía la Sanidad es una "prioridad" y "lo está demostrando con más inversión, más profesionales y con más y mejores infraestructuras", también en San Fernando, "una ciudad en la que se han abordado importantes mejoras para reducir el déficit que arrastraba desde hace décadas respecto a otras ciudades".

Así, ha recordado que en el Hospital San Carlos se han invertido más de diez millones de euros en una renovación que ha abarcado prácticamente el 98% de sus instalaciones. Esta inversión ha permitido mejorar la accesibilidad de la población y también las condiciones en las que desarrollan su labor los casi 500 profesionales con los que cuenta el centro, según el consejero, que ha añadido que el Hospital de San Carlos ha pasado de 14 a 24 especialidades y de un quirófano activo a cinco, totalmente reformados, en horario de mañana y tarde con un total de 16 especialidades frente a las siete que había.

"Seguimos dando pasos para mejorar, pero podemos asegurar que San Fernando cuenta hoy con un hospital en el que se han introducido nuevas técnicas quirúrgicas e incrementado la complejidad de las intervenciones", ha subrayado Sanz, que ha apuntado que, además, se han modernizado las instalaciones y renovado por completo el equipo radiológico con el que contaba, "que había quedado obsoleto".

Igualmente, ha señalado que desde 2023 el centro es referente también de la provincia de Cádiz en Neurorrehabilitación, gracias a una inversión cercana a los 1,3 millones de euros en simulación avanzada, a lo que se suma una inversión superior a los 700.000 euros en la Unidad de Oftalmología, que es referente también para los usuarios del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.

Antonio Sanz ha señalado que, a estos "grandes avances en la asistencia sanitaria para los isleños", se una la reforma de la Unidad de Salud Mental del Hospital, cuyas obras, por un importe de más de 945.000 euros, ya han comenzado. "Esto nos va a permitir mejorar la calidad, la seguridad y la humanización de la atención sanitaria para las personas son problemas de salud mental", ha valorado.

"La realidad es que el Gobierno de Andalucía está volcado en una verdadera transformación sanitaria y lo demostramos con proyectos concretos, con mejoras reales para la población y para los profesionales, especialmente en provincias como la de Cádiz, injustamente castigada durante décadas", ha manifestado el consejero, que ha citado el "enorme esfuerzo por incrementar la plantilla", con la incorporación de 372 nuevos profesionales sanitarios gracias al decreto aprobado en octubre, así como por ampliar, modernizar y mejorar las infraestructuras sanitarias de toda la provincia.

En concreto, desde 2019, la Consejería de Sanidad ha invertido más de 170 millones de euros en infraestructuras en la provincia de Cádiz, a los que este año se sumarán otros 40,8 millones, ha apuntado Sanz, que ha añadido que es "una inversión histórica que ha permitido abordar importantes proyectos", como, la nueva UCI pediátrica del Hospital Universitario Puerta del Mar; la planta de Oncohematología y Cuidados Paliativos del Hospital de Puerto Real; la nueva unidad de hospitalización de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital de la Línea; e importantes actuaciones para ampliar, modernizar y dotar tecnológicamente al Hospital de Jerez.

Además, en Atención Primaria, junto a este nuevo centro de salud de Camposoto, se han puesto en marcha los centros de salud de Los Cortijillos, en Los Barrios; Ángel Salvatierra y Valdelagrana, en El Puerto; y el consultorio de El Gastor, ha recordado el consejero.