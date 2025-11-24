Le detienen en Linares (Jaén) por una agresión sexual y en el registro de su casa hallan 300 plantas de marihuana

JAÉN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Linares (Jaén) a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito de agresión sexual al que además se le ha imputado un delito contra la salud pública tras hallar en su domicilio 300 plantas de marihuana.

Según ha informado la Policía Nacional, el detenido había sido puesto a disposición del juzgado de guarda como presunto autor de un delito de agresión sexual. No obstante, el juez autorizó la entrada y registro de su domicilio, a fin de recoger pruebas, entra ellas el teléfono móvil donde supuestamente podría estar grabada la agresión.

Tras entrar a la vivienda, los agentes localizaron en su interior una plantación indoor de marihuana, dando lugar a la intervención de intervención de un total de 300 plantas.

Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido también en Linares a dos jóvenes, de 20 y 25 años, que utilizaban un pequeño trastero alquilado, situado cerca de zonas de ocio infantil y de un instituto, para la preparación y venta de sustancias estupefacientes.

Los agentes localizaron en el interior del trastera una mesa con todos los útiles necesarios para la preparación de dosis de así como un envoltorio con 37 gramos de cocaína en roca.

El trastero ha sido precintado y los hechos se han puesto en conocimiento de su propietario. Los dos jóvenes eran reincidentes en este tipo de delito.