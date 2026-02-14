Le piden dos años de prisión tras intentar robar en un bazar de Albuñol (Granada) reventando una cristalera

Archivo - Fiscalía Provincial de Granada - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Granada ha pedido dos años de prisión para un joven de 27 años reincidente por la presunta comisión de un robo con fuerza en grado de tentativa en un bazar de La Rábita, en Albuñol, en la comarca de la costa, en septiembre de 2023.

En concreto los hechos sucedieron, según ha detallado la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, el 17 de septiembre de 2023 a las 3,40 horas, cuando el procesado, "actuando con ánimo de ilícito beneficio y tras violentar con un objeto contundente", una palanca de desencofrar, "la cristalera de aluminio" que cerraba el bazar, habría accedido al interior del establecimiento.

Posteriormente habría violentado la caja registradora, la impresora, la centralita de alarma y cuatro puertas interiores al parecer "al acceder y luego tratar de huir del lugar, si bien fue sorprendido por el propietario del establecimiento" mientras portaba la primera.

Está previsto que estos hechos sean enjuiciados el próximo 26 de febrero en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.