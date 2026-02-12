Le piden siete años y medio de cárcel por intentar matar a un varón tras insultar a una mujer en Córdoba

Archivo - Ciudad de la Justicia de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide a un varón penas de siete años y seis meses de prisión y orden de alejamiento durante 12 años por la supuesta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras intentar matar con un cuchillo a un hombre después de una discusión entre ambos que se inició al insultar éste último a una mujer. El juicio se prevé celebrar la próxima semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, un hombre contactó telefónicamente con una mujer y durante la conversación él supuestamente profirió insultos contra ella, por lo que ésta última cortó la comunicación, razón por la que él se personó en la puerta del domicilio "manifestando expresiones intimidatorias" dirigidas a ella y al varón procesado.

Tras ello, ella contactó telefónicamente con el hombre acusado, al que comentó el incidente vivido, "lo que motivó que éste contactara telefónicamente" con el varón, al que "reprochó su actuar". Posteriormente, dicho hombre localizó al procesado, "quien en esos momentos portaba un cuchillo de diez centímetros de hoja, comenzando entre ellos una fuerte discusión, en el curso de la cual se agredieron mutuamente", llegando el acusado a propinar con el cuchillo varios golpes al varón, que sufrió lesiones.