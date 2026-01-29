Las leyes de colegios profesionales de Detectives y de Psicopedagogos superan el debate de totalidad en el Parlamento

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública José Antonio Nieto Ballesteros interviene en el pleno de hoy en el Parlamento de Andalucía, A 29 de enero de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). El Pleno extraordinario del Parlamento andal - Francisco J. Olmo - Europa Press

Los proyectos de ley por los se crean los colegios profesionales de detectives privados y de pedagogía y psicopedagogía de Andalucía han superado este jueves el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento y seguirán su tramitación en comisión parlamentaria hasta la aprobación definitiva.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido ante el Pleno los dos proyectos de ley de la creación de estos colegios profesionales, que contribuyen a regular ambas actividades que tienen un "claro interés público" y a dar a la ciudadanía garantías de calidad del servicio que prestan.

Nieto ha lamentado el rechazo de partidos de la oposición a aprobarlos por lectura única como sí se hizo con el Colegio de Criminología el año pasado. Ante este rechazo, los textos seguirán ahora el trámite parlamentario ordinario, retrasando la puesta en marcha de unas entidades que ambos colectivos llevan años demandando y que ya existen en otras comunidades autónomas, según el consejero.

Ha recordado que, hasta la llegada del Gobierno de Juanma Moreno, la normativa autonómica dificultaba la creación de colegios profesionales ya que solo permitía constituirlos en aquellas actividades que contarán con una titulación universitaria oficial para el ejercicio. El actual Gobierno andaluz abrió la posibilidad a profesiones que, sin contar con tal titulación, sí están reguladas y requieren una habilitación administrativa para ejercerla como es el caso de los investigadores privados, que desde el año 2000 habían presentado hasta tres solicitudes para contar con su propio Colegio, todas ellas denegadas.

Asimismo, el cuarto decreto de simplificación administrativa aprobado en 2024 facilitó la creación de nuevos colegios por segregación de otros ya existentes cuando se trate de profesiones o de titulaciones con autonomía propia. Ello permitió tramitar la solicitud del colectivo de profesionales de la Pedagogía y Psicopedagogía, integrados en los colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias. En este caso, el colectivo presentó una primera solicitud formal en 2014 y otra en 2019, ambas igualmente denegadas.

Para Nieto, los colegios profesionales son entidades de derecho público reconocidas en la Constitución que contribuyen a la vertebración social y garantizan la calidad, la ética y la responsabilidad en el ejercicio profesional. Además, impulsan la formación continua, promueven la excelencia y el empleo cualificado y protegen los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

Desde la perspectiva de los profesionales, la colegiación supone una defensa frente al intrusismo, la aplicación de un código deontológico y la actualización permanente de la normativa aplicable, así como una mejor interlocución con las administraciones, según Nieto, quien, durante su intervención, ha incidido en el interés público de las actividades ejercidas por ambos colectivos.

En el caso de los profesionales de la Pedagogía y la Psicopedagogía desempeñan un papel fundamental en el sistema educativo y la atención a la diversidad ya que "son esenciales para adaptar los procesos educativos a nuevas realidades, promover la inclusión social y garantizar la igualdad de oportunidades", según ha dicho.

En cuanto a los detectives privados, intervienen en investigaciones laborales, familiares, financieras, comerciales e industriales, colaboran con mutuas, aseguradoras y abogados, y sus informes tienen plena validez probatoria ante los tribunales. "Su trabajo contribuye directamente a la Administración de Justicia y cada vez tienen un papel creciente en la lucha contra el fraude y la corrupción", ha subrayado.

A la sesión de este jueves han asistido como invitados representantes de la Asociación Pro-Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en Pedagogía y Psicopedagogía de Andalucía y la Asociación de Detectives Privados de Andalucía, impulsores de las iniciativas apoyadas por 381 y 200 profesionales respectivamente.

En Andalucía el Grado de Pedagogía se imparte en las universidades públicas de Granada, Málaga y Sevilla, con más de 4.300 egresados en los últimos cinco años.

Los investigadores privados para ejercer deben contar con la habilitación expresa del Ministerio del Interior y una Tarjeta de Identidad Profesional que expide la Dirección General de la Policía. Varias universidades públicas andaluzas imparten diplomas, másteres, cursos u otros títulos reconocidos por el Ministerio del Interior como habilitantes para ejercer esta actividad. Alrededor del 25% de los 2.000 profesionales con licencia para ejercer que hay en España son andaluces y la comunidad alberga más de 200 despachos de detectives de los casi 1.200 existentes.

Nieto ha incidido en que tanto los pedagogos y psicopedagogos andaluces como los detectives privados que ejercen en la comunidad se encuentran en una situación de "indefensión" respecto a sus colegas de otros territorios que sí cuentan con estas entidades para defender sus derechos.

Ha subrayado que la creación de ambos colegios en Andalucía evitará que se marchen a ejercer su actividad a otros territorios donde sí cuentan con entidades que los representen, contribuyendo a la economía andaluza al generar empleo, mejorar el mercado de trabajo y la naturaleza de los servicios prestados.

Ha confiado en que durante el trámite parlamentario, los grupos "antepongan el interés de la ciudadanía y de los profesionales andaluces a cualquier otra consideración y antes de acabar la legislatura se creen ambos colegios para responder a una demanda histórico de estos colectivos y contribuir a darles seguridad jurídica y a dignificar su labor".