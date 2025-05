Lia Kali destaca que en Andalucía "hay mucho talento" y confiesa su "cariño especial" a la tierra de su abuelo

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora catalana Lia Kali, nombre artístico de Julia Isern, ha confesado sentir un "cariño especial" por Andalucía, ya que parte de su familia es originaria de esta tierra. En concreto, su abuelo nació en Cádiz y se crio en Sevilla, lo que hace que esta región tenga para ella un significado muy importante también "a nivel familiar". Además, la artista ha expresado su deseo de colaborar con músicos andaluces como Lola Índigo o India Martínez, toda vez que ha destacado que en Andalucía "hay mucho talento".

En una entrevista concedida a Europa Press, Lia Kali se ha mostrado entusiasmada por actuar este sábado en el Fulanita Fest 2025, dentro del ciclo Marenostrum Fuengirola (Málaga), acompañada de "todas las tremendas mujeres que también comparten cartel", como Vanesa Martín, La Mare o Ptazeta, entre otras artistas.

Al hilo de lo anterior, Lia Kali ha destacado que los festivales son "maravillosos", ya que no solo permiten reencontrarse con su público habitual, sino que también ofrecen la oportunidad de llegar a nuevas audiencias. "Siempre tienes a tu gente fiel que viene a verte, pero lo bonito es compartir cartel con otros artistas y que te descubra mucha gente que no te conocía", ha señalado. En este sentido, ha subrayado que este tipo de eventos son "una forma preciosa de presentarte ante nuevas personas que, quizás en el futuro, decidan venir a tus conciertos".

Con respecto a su último álbum, 'Kaelis', la artista ha confesado que le tiene "mucho cariño", aunque su proceso de creación ha sido "todo un reto". Tras la "bendición" que supuso su anterior trabajo, 'Contra todo pronóstico', esta nueva producción ha requerido "mucho esfuerzo y ha estado llena de caos". Sin embargo, ha asegurado que, al final, el equipo se siente "orgulloso de lo que ha salido y feliz con el resultado".

"LOS CIELOS NO SIEMPRE SON TAN BONITOS"

Detrás del título 'Kaelis', que significa "a los cielos" en latín, se esconde una historia. Según ha explicado Lia Kali, el álbum utiliza el vértigo como hilo narrativo para exponer "la lucha contra todos los miedos que surgen cuando te ves volando". En ese sentido, ha reflexionado que "los cielos no siempre son tan bonitos; si no te relajas y los disfrutas, no puedes ver la parte hermosa que tienen".

En este contexto, la artista ha compartido el miedo que sintió tras el éxito de 'Contra todo pronóstico', un disco que cambió su vida, porque "parece que, si te caes, el golpe es abismal. Cuanto más alto estás, peor es la caída", ha confesado. Así, la artista se ha sincerado al afirmar que "no podría elegir un solo verso con el que no me sintiera representada o que no fuera importante para mí", ya que, como ella misma admite, tiene "la mala costumbre de escribir siempre sobre cómo me siento".

Lia Kali ha revelado que su proceso creativo musical comienza con una conversación junto a su productor, Toni Anzis, con quien desarrolla el concepto y el estilo del proyecto. A partir de la base musical que crean juntos, la artista se retira para improvisar y comenzar a dar forma a la letra, hasta que poco a poco la canción se va cerrando por completo.

"LA MÚSICA ES UNA VÍA DE ESCAPE"

"La música es una vía de escape", ha confesado la compositora catalana, quien ha explicado que, desde que comenzó a cantar, siempre ha utilizado la música como una forma de terapia, "tanto para quien la crea como para quien la escucha". "Antes de componer, interpretaba canciones de otros artistas que las escogía porque también contaban cosas sobre mí", ha manifestado.

En esta línea, Lia Kali ha recordado que sus primeros pasos en la industria musical comenzaron interpretando canciones de otros artistas en diversos bares. Sin embargo, fue durante la cuarentena cuando descubrió que "si escribía mis propias historias, también podía hacer canciones bonitas", ha explicado.

A raíz de ese descubrimiento, nació la banda Sibil.la3, con la que llegó a componer cinco temas. No obstante, tras esa etapa, la artista sintió la necesidad de construir su propio camino, "contando mi historia a mi manera y tomar todas las decisiones". "En una banda, a veces tienes que compartir mucho y llegar a acuerdos sobre qué se quiere contar o cómo hacerlo", ha subrayado. Después de casi dos años de trabajo, vio la luz su primer álbum, 'Contra todo pronóstico', y "gracias a Dios, el mundo y España, sobretodo, lo abrazó con mucha fuerza, y me cambió la vida", ha afirmado emocionada.

"LA PRECARIEDAD EN EL MUNDO DE LA MÚSICA"

En este contexto, Lia Kali ha rememorado sus inicios en el mundo del 'freestyle', una etapa que, según ha explicado, le enseñó que "cada vez que sales al escenario tienes que ganarte al público, porque no tienes nada asegurado". Además, ha destacado que fue en ese entorno donde comprendió lo que "realmente significa ser músico", porque "la mayoría de quienes se dedican a esto no son conocidos, y existe mucha precariedad en el mundo de la música antes de que las cosas empiecen a ir bien y el público te conozca". "Todo eso me enseñó a amar, valorar y entender cuál es la verdadera realidad del músico", ha afirmado.

Asimismo, ha reconocido que todas las colaboraciones que ha realizado "han tenido su magia", aunque la más significativa para ella ha sido la que hizo con SFDK. Según ha explicado, fue su primera colaboración "fuerte", y tuvo un gran impacto personal, ya que "los escuchaba mucho de pequeña, como casi todo el mundo de mi generación, así que verme ahí con ellos, grabando, que me escucharan y valoraran lo que hacía fue como estar en un sueño". "Para mí, son como una familia", ha afirmado.

Tras repasar su trayectoria musical, la compositora catalana ha consejado a los nuevos artistas emergentes que hagan su trabajo por "amor". "Este mundo es muy exigente, tanto física como psicológicamente, así que más vale que no te metas en esto por la fama, porque eso no vale nada. Lo que realmente importa es que te apasione lo que haces", ha subrayado. En ese sentido, ha animado a los jóvenes músicos a que "si te apasiona lo que haces, no pares nunca, da igual lo que te digan". No obstante, la artista ha señalado que cree que "cuando algo te apasiona de verdad, no puedes dejarlo, aunque quisieras".

LIA KALI, UN NOMBRE PROCEDENTE DE UNA DIOSA HINDÚ

La compositora catalana ha revelado el origen de su nombre artístico durante esta entrevista. Según ha contado, al comenzar su carrera musical le dijeron que su nombre real "no sonaba a rap", lo que la llevó a plantearse la necesidad de adoptar un nombre artístico. Fue entonces cuando, conversando con su madre con la intención de encontrar un nuevo nombre, ella le habló de Kali, una diosa de la mitología hindú que había descubierto leyendo, y cuya figura encajó con la personalidad de la artista.

Kali es una diosa de la religión hindú asociada tanto a la maternidad como a la destrucción. "Tiene una ira enorme, pero siempre dirigida hacia las malas energías", ha explicado la artista, quien se siente identificada con esa personalidad, porque "también tengo esa mala hostia". Así nació su nombre artístico, Lia Kali: 'Lia' que proviene de su propio nombre, Julia, mientras que 'Kali' hace referencia a esta figura mitológica.

Por último, la artista ha revelado que su perspectiva actual de futuro es "descansar y, sobre todo, hacer las cosas cuando sienta que las necesito hacer". En este sentido, ha explicado que justo después de terminar el álbum, comenzaron a cerrar la gira. "Han sido muchos meses de trabajo, y toca volver a sentarnos y empezar a crear, pero sin agobios. No quiero quemarme, quiero que las cosas salgan como tienen que salir, y como Dios manda", ha concluido.