Moreno, Montero, García y Maíllo eligen Sevilla para abrir la campaña del 29N y Gavira opta por Jerez

Archivo - El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el inicio de campaña para las elecciones de 17M. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los líderes andaluces de los principales partidos políticos han elegido Sevilla para celebrar sus actos de inicio de la campaña para las elecciones general del próximo 29 de noviembre. La excepción es el presidente de Vox Andalucía, Manuel Gavira, quien encabezará una simbólica pegada de carteles en Jerez de la Frontera (Cádiz).

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, va a acompañar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto de inicio de campaña del partido a nivel nacional que tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de Sevilla. Está previsto que comience a las 19,00 horas. Sánchez también eligió la provincia sevillana para empezar su precampaña con un acto en Dos Hermanas.

Anteriormente, a las 18,50 horas, el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, va a participar en el acto de comienzo de la campaña de los populares andaluces que tendrá lugar en el hotel Only You de Sevilla.

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario Vox y también vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta, Manuel Gavira, va a realizar una simbólica pegada de carteles en la Plaza del Mamelón de Jerez de la Frontera (Cádiz). Está previsto que Gavira atienda a los medios a las 20,30 horas junto a la cabeza de lista en la provincia, Blanca Armario.

Adelante Andalucía abrirá su primera campaña electoral para las generales en las ocho provincias con un acto en el Paseo de la O de Sevilla a partir de las 20,00 horas. El portavoz de la formación, José Ignacio García, estará acompañado del cabeza de lista al Congreso por Sevilla, Luis de los Santos, la número 2 de la lista, Inmi Vargas y la cabeza de lista al Senado, Paqui Maqueda.

Más tarde, a las 20,00 horas, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, intervendrá en el inicio de campaña de Frente Amplio en Sevilla. El acto tendrá lugar en la Alameda de Hércules y contará con la participación del cabeza de lista en la provincia para el Congreso, Enrique Santiago, y la número dos, Engracia Rivera.