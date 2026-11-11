Los líderes de UGT y CCOO en Andalucía destacan el "inicio positivo" de la huelga general del 11N en toda la comunidad

Piquetes informativos de los sindicatos en Lipasam - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Andalucía, Óskar Martín y Nuria López, respectivamente, han valorado el "inicio positivo" de la jornada de huelga general de 24 convocada este miércoles 11 de noviembre y han apoyado con su presencia a los piquetes desplegados a medianoche en Mercasevilla y desde primera hora en la estación de Plaza de Armas de la capital hispalense.

En un comunicado, Martín ha destacado el desarrollo "con normalidad, desde la seguridad y la responsabilidad" de la huelga general durante las primeras horas desde el piquete informativo de Plaza de Armas, uno de los principales puntos de transporte de Sevilla y ha recordado que la actividad informativa comenzó durante la madrugada en Mercasevilla, donde se concentraron más de 400 delegados sindicales para informar a los trabajadores que accedían a las instalaciones.

"Hemos estado en Mercasevilla, informando a los trabajadores y trabajadoras que accedían al recinto, y ahora nos encontramos en Plaza de Armas, uno de los principales puntos de transporte de Sevilla, trasladando información para que puedan ejercer su derecho a la huelga como instrumento de transformación y reivindicación", ha explicado.

En este sentido, el líder de UGT-A ha insistido en que el objetivo de los piquetes informativos es trasladar a la clase trabajadora las razones que han motivado la convocatoria y reivindicar la huelga como una herramienta legítima para reclamar cambios que mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía.

Por su parte, la secretaria general del CCOO Andalucía, Nuria López, ha participado desde medianoche en un piquete informativo en MercaSevilla, donde ha indicado que las sensaciones en el inicio son "muy positivas durante los primeros compases de la huelga en toda Andalucía".

"Está claro que la gente quiere mostrar su malestar y su disconformidad con una situación de extrema especulación como estamos sufriendo los trabajadores con el precio de la vivienda", ha añadido López, que ha puesto el foco en el impacto de las políticas que desmantelan el estado del bienestar y ha criticado "los bajos salarios que tienen los trabajadores andaluzas en relación al precio excesivo de la cesta de la compra".

Ante este escenario de conflicto, la secretaria general de CCOO Andalucía ha reivindicado la urgencia de convocar el diálogo social para frenar la precariedad y ha advertido tanto a la Junta como a la patronal andaluza de que esta movilización cuenta con motivos "más que suficientes y por ello la ciudadanía grita basta ya".