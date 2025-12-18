Lidl cifra en más de 2.000 millones su aportación "récord" al PIB andaluz en 2024

Supermercado Lidl. - LIDL

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cadena de supermercados Lidl estima en más de 2.000 millones de euros su aportación total al Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía durante el pasado año 2024, lo que representa una cifra "récord".

Así lo ha dado a conocer la propia compañía en un comunicado este jueves en el que se reivindica como "motor económico en Andalucía, impulsando la generación de riqueza y la creación de empleo", a tenor del resultado del Informe de Impacto Corporativo de Lidl en España 2024, elaborado por la consultora independiente PwC, que analiza "al detalle la aportación económica y social de la cadena durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2024 y el 28 de febrero de 2025".

Desde Lidl explican que el informe de PwC "subraya que la contribución directa de Lidl al PIB andaluz experimentó un crecimiento notable, aumentando un 15% en solo un año hasta alcanzar una cifra récord de más de 200 millones de euros durante el 2024".

Según precisan, "gracias al efecto multiplicador de su actividad en la región", la compañía consiguió generar 1.828 millones de euros "de forma indirecta e inducida", de manera que "el impacto económico total ascendió a 2.029 millones de euros, superando por primera vez la barrera de los 2.000 millones".

Esta cifra "no solo representa la contribución absoluta más alta de Lidl a una comunidad autónoma a nivel nacional, sino que también equivale al 1,05% del PIB andaluz, consolidando a la empresa como un actor clave para el desarrollo socioeconómico de la región", defienden desde la compañía.

A nivel provincial, el informe subraya el "liderazgo andaluz" en el impacto relativo sobre la riqueza generada. Las provincias de Almería (2,99%) y Huelva (1,46%) se sitúan en el primer y cuarto lugar, respectivamente, en el ranking nacional de mayor impacto relativo de Lidl sobre el PIB provincial, "destacando su profunda influencia en el entorno rural y productivo".

AUMENTO DE PLANTILLA

Además, el estudio de PwC "también confirma el rol de Lidl como pilar clave de empleo en Andalucía", ya que, "en solo un año, la cadena ha incrementado su plantilla directa en la comunidad en un 15%, alcanzando los 4.124 profesionales".

Al sumar a este dato los 38.867 puestos de trabajo indirectos e inducidos que genera a través de su actividad, el impacto global de la empresa asciende a 42.991 empleos. Esta huella laboral equivale al 1,24% del empleo total andaluz, un dato que convierte a Andalucía en una de las cuatro comunidades donde la cadena registra su mayor impacto en términos relativos a nivel nacional, explica la compañía.

Desde la primera tienda de Lidl en Andalucía, abierta en 1994 en Granada, la cadena ha experimentado un "crecimiento constante" con más de 140 tiendas y tres plataformas logísticas estratégicas ubicadas en Dos Hermanas (Sevilla), Málaga y Escúzar (Granada).

Durante 2024, y tras una inversión superior a 30 millones de euros, la compañía ha inaugurado seis nuevos establecimientos en Mairena del Aljarafe y Dos Hermanas (Sevilla), La Zubia y Chauchina (Granada), La Puebla de Vícar (Almería) y Benalmádena (Málaga), además de reabrir dos tiendas en Baza y Atarfe (Granada), generando cerca de 200 nuevos puestos de trabajo.

"NOTABLE PESO" EN EL COMERCIO EXTERIOR ANDALUZ

El informe de la consultora PwC también pone de relieve, según continúan desde la cadena, que la cadena de supermercados es "responsable del 11% del volumen total de exportaciones de productos agroalimentarios de Andalucía en su conjunto, lo que equivale a 1.688 millones de euros".

"Este destacado papel en la internacionalización de productos locales reafirma a Lidl como un actor clave en el comercio exterior andaluz y posiciona a Andalucía como líder en el ranking regional de impacto de Lidl sobre las exportaciones agroalimentarias, seguida por Murcia (10%), Comunidad Valenciana (7%) y Extremadura (5%)", señala el comunicado difundido por la empresa.

A nivel nacional, Lidl cifra en 9.238 millones de euros su contribución total al PIB español en 2024, lo que representa un crecimiento del 6,5% respecto al año anterior.

Además, la actividad de Lidl generó un total de 190.906 empleos directos, indirectos e inducidos, lo que "permitió sumar más de 10.000 nuevos puestos de trabajo a la economía nacional".

Desde Lidl finalizan reivindicando que "este compromiso con el tejido productivo español se traduce en la exportación de producto nacional por un valor récord de 4.067 millones de euros, consolidándola como uno de los principales embajadores de la 'Marca España' y el primer comprador de frutas y hortalizas del país".