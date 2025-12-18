Lidl registra en Córdoba una subida de plantilla directa del 55% y más de 2.120 empleos vinculados a su actividad

Archivo - Tienda Lidl en el Parque Logístico de Córdoba. - LIDL - Archivo

CÓRDOBA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cadena de supermercados Lidl acelera su crecimiento en Córdoba, con un incremento de su plantilla directa en un 55%, a la vez que impulsa un total de 2.125 puestos de trabajo directos, indirectamente o de forma inducida con la actividad de la compañía en la provincia y ya suponen el 0,68% del empleo total local.

Así lo refleja el Informe de Impacto Corporativo de Lidl en España 2024, llevado a cabo por la consultora independiente PwC, que analiza de manera detallada la contribución económica y social de la cadena de supermercados durante el período comprendido entre el 1 de marzo de 2024 y el 28 de febrero de 2025.

Según el análisis de la consultora independiente, Lidl desempeña "un papel destacado en la generación de empleo en Córdoba". En sólo un año, su impacto en el mercado laboral cordobés ha crecido más de un 17%, superando los 2.120 puestos de trabajo.

Gracias a su actividad en Córdoba, la compañía cuenta actualmente con 270 empleados directos, un 55% más que el año anterior. Por otra parte, siguiendo los resultados de la investigación de PwC, Lidl ha incrementado cerca de un 14% su impacto total sobre el PIB de Córdoba respecto al año anterior, con una contribución superior a 104 millones de euros, una cifra que supone el 0,64% del PIB provincial.

De estos datos totales, 10,8 millones de euros provienen de la aportación directa de Lidl, lo que supone un incremento del 25% respecto a 2023, mientras que los 94 millones de euros restantes se generan de manera indirecta e inducida gracias a la actividad de la compañía en la provincia.