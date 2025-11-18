Linares (Jaén) acoge el Campeonato del Mundo de Ajedrez de Selecciones Femeninas 2025

Ceremonia de apertura del Campeonato del Mundo de Ajedrez de Selecciones Femeninas 2025. - AYUNTAMIENTO DE LINARES

LINARES (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Linares acoge esta semana el Campeonato de Ajedrez de Selecciones Femeninas 2025, donde se dan cita los doce mejores combinados nacionales.

Este evento de primer nivel, previsto hasta el 24 de noviembre y cuyas partidas se juegan en las instalaciones del Hotel Aníbal, vuelve a posicionar a la ciudad "como epicentro del ajedrez internacional".

Así lo ha indicado la alcaldesa, Auxi del Olmo, durante la ceremonia de apertura, que también ha contado con los presidentes de la Federación Internacional de Ajedrez, Arkady Dvorkovich, y de la Federación Española de Ajedrez, Javier Ochoa; y el director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía, Gorka Lerchundi.

En el acto, celebrado en la tarde de este lunes en el Auditorio Municipal del Pósito, la regidora señaló la "estrecha vinculación" de Linares con este deporte-ciencia y la apuesta firme municipal por su promoción, no solo para acoger torneos, sino también para fomentar y promocionar esta disciplina entre la ciudadanía. Al respecto, anunció la creación de un equipo femenino linarense que competirá en Europa, según ha informado el Ayuntamiento.

"El nombre de Linares ha estado durante muchos años en el epicentro de la actualidad del mundo del ajedrez a nivel internacional, y queremos que así siga siendo. Queremos que Linares suene alto a nivel mundial vinculado al Ajedrez. Nuestro objetivo es renovarnos y posicionarnos con el ajedrez de primer nivel", afirmó Del Olmo.

En este sentido, apuntó que el Consistorio está poniendo todo de su parte para atraer "eventos internacionales como éste y que Linares siga siendo punta de lanza en esta práctica deportiva". Igualmente, agradeció a las federaciones internacional y española y a la Junta de Andalucía que hayan hecho posible que la ciudad albergue este mundial femenino.

También el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez expresó su gratitud a las administraciones que han contribuido a que el torneo se celebre en Linares y puso de relieve su destacada tradición ajedrecística.

Durante la ceremonia, igualmente, intervenieron el presidente adjunto de la FIDE, el gran maestro Viswanathan Anand, y el árbitro principal del campeonato, Jesús Mena Sarasola, para la realización del sorteo que ha determinado los emparejamientos de las diferentes selecciones en cada ronda.

Las doce mejores selecciones femeninas del mundo están presentes en este campeonato: Azerbaiyán, China, Francia, Georgia, India, Kazajistán, Perú, Ucrania, Estados Unidos, Uzbekistán, España y el equipo FIDE.

Comienza con dos grupos de seis equipos, de los que clasificarán los cuatro primeros y, posteriormente, se eliminarán en cuartos de final y semifinal hasta llegar a la final. La competición, que arranca este martes con la ronda uno, se puede seguir en directo a través del canal de Youtube de la Federación Internacional de Ajedrez, donde están representados unos 200 países.