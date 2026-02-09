Linares (Jaén) amplía el cierre temporal de parques e instalaciones municipales hasta hacer inspecciones

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Linares/Archivo - AYUNTAMIENTO DE LINARES - Archivo

JAÉN 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) ha decretado la ampliación del cierre temporal de parques, parques infantiles y jardines de titularidad municipal, así como los pabellones polideportivos Julián Jiménez y Andalucía, junto con la piscina cubierta para la realización de las inspecciones técnicas oportunas.

Esta ampliación del cierre estará en vigor desde las 08,01 horas del día 10 de febrero hasta las 8,00 del 16 de febrero de 2026. Además, una vez evaluada la situación actual en la séptima reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (cecopal) de Linares, que ha presidido la alcaldesa, Auxi del Olmo, el Ayuntamiento ha acordado rebajar a Fase de Pre Emergencia Situación 0 del Plan Territorial de Emergencia de Ámbito Local (PTEL), a partir de las 8,00 horas de este martes.

Desde el Consistorio se ha pedido a la ciudadanía que extremen las precauciones en sus desplazamientos en este periodo, con el fin de evitar peligros. Los Servicios de Emergencias --Policía Local, Protección Civil y Bomberos-- junto a las distintas áreas municipales continuarán haciendo "un seguimiento exhaustivo de la situación", y se mantendrá informada a la población sobre cualquier medida que se adopte.

Mientras tanto, los datos de las actuaciones acometidas desde el pasado martes hasta este lunes ascienden a 226 intervenciones de Policía Local; 157 de Bomberos; 63 labores de apoyo de Protección Civil; 136 actuaciones del Servicio de Parques y Jardines; 144 intervenciones del Área de Infraestructuras para atender las incidencias y labores preventivas, además de otras actuaciones de la Brigada Multiservicios.

Durante la reunión, la alcaldesa ha incidido en la implicación y el trabajo coordinado que se sigue realizando desde los Cuerpos de Seguridad, Servicios de Emergencias y áreas municipales desde la activación del plan de emergencias, no solo en materia de prevención para velar por la seguridad y el bienestar de los vecinos, sino también para atender las incidencias que se van presentando y acometer las tareas oportunas para recuperar poco a poco la normalidad.