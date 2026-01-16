Linares (Jaén) difundirá en Fitur sus principales atractivos bajo el lema 'mosaico de experiencias'

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, y el concejal de Turismo, Enrique Mendoza, junto a un cartel sobre la oferta turística de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)

LINARES (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) difundirá en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026 los principales atractivos turístico-culturales de la ciudad bajo el lema 'Linares, mosaico de experiencias'.

Se trata de una marca cuyos principales ejes son la Semana Santa, la gastronomía, con especial protagonismo para la tapa, y las Fiestas Íbero Romanas de Cástulo. También se promocionarán la riqueza monumental, la singularidad del paisaje patrimonial minero, la oferta musical y de ocio, la tauromaquia, el arte urbano o el ajedrez, entre otros aspectos.

Representantes de dichos ámbitos acompañarán a la delegación linarense en la presentación, que está prevista el 21 de enero, según ha informado este viernes el Consistorio. Se llevará a cabo en la Sala Lola Flores del Pabellón Andalucía, donde se expondrá un vídeo promocional y se dará a conocer el cartel de la Semana Santa 2026, obra de Sergio Núñez Montávez.

También se ofertará, como novedad, la iniciativa 'Senderos del plomo', impulsada desde el Área de Deportes en colaboración con la de Turismo para fomentar la práctica deportiva y el ecoturismo en el entorno natural del municipio.

Por otra parte, Linares formará parte del producto turístico 'Puerta de Andalucía', junto a Bailén, La Carolina y Andújar, que tendrá un espacio propio en el Pabellón Andalucía, además de estar presente también en la provincia de Jaén.

"Linares acudirá a Fitur con el firme propósito de mostrar su mejor imagen desde el punto de vista turístico, de tal manera que se siga consolidando la Marca Linares en el exterior, y de mantener diferentes encuentros de trabajo a fin de crear sinergias y establecer contactos con empresas y profesionales del sector", ha afirmado el Ayuntamiento.