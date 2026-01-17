La llegada de inmigración irregular a la costa de Granada registró la cifra más baja de la serie histórica en 2025

Archivo - Imagen de archivo de varios kits de equipaje de Cruz Roja para los migrantes que llegan a España, en el Muelle de La Cebolla, a 1 de septiembre de 2021, en Lanzarote, Islas Canarias (España) - Europa Press - Archivo

GRANADA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 85 personas migrantes llegaron en 2025 al Puerto de Motril después de ser rescatadas de pateras o fueron localizadas en distintos puntos de la costa de Granada tras arribar por sus propios medios, una cifra que es la más baja de la serie histórica, iniciada en 2006, en el marco de una tendencia que se consolida después de dos años de sucesivas bajadas exponenciales, en tanto en 2024 el dato se cerró en 718 y en 2023, en 1.887.

Así se desprende de los datos facilitados al respecto por el Ministerio del Interior a Europa Press. La cifra del año pasado supone una bajada de un 88,17 por ciento respecto a la de 2024, cuando ya se experimentó una bajada interanual del 61,96 por ciento en la provincia de Granada en el marco de la disminución que con respecto a 2023 se dio en todo el área del Estrecho en la que se localiza en esta materia.

En la década pasada el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, en su dispositivo de atención a los inmigrantes trasladados tras su rescate en una infraembarcación a la costa de Granada, asistió a 1.674 inmigrantes en Motril en 2011; 757, en 2012; 496, en 2013; 501, en 2014; 901, en 2015; 1.927, en 2016; y 3.838, en 2017.

En 2018 fueron 9.428; en 2019, 3.866; en 2020, 1.810; y en 2021, 1.108. En cuanto a datos de la década anterior facilitados por estas mismas fuentes fueron 2.609 en 2004; 2.727, en 2005; 1.952, en 2006; 1.303, en 2007; 1.099, en 2008; 961, en 2009; y 711, en 2010.

Ante el anuncio de una patera, el ERIE de Cruz Roja en Motril convoca a sus voluntarios y, tras la asignación de puestos y la preparación del equipo, se trasladan al puerto. Ellos realizan un triaje sanitario y social a los recién llegados, detectando si alguno presenta alguna circunstancia que recomiende su traslado al hospital, como puede ser en el caso de embarazadas o personas heridas durante la travesía.

Los voluntarios explican a los inmigrantes, siempre que es posible en su lengua materna, qué va a ocurrir en las próximas horas y les ofrecen alimentos, ropa limpia y la posibilidad de asearse antes de que la Policía Nacional los traslade al centro de atención temporal de inmigrantes.

El ERIE de Cruz Roja en Motril cuenta con personal especializado para prestar esta asistencia sanitaria entre los que se encuentran enfermeras, mediadoras, y traductores de idiomas como el francés, el inglés y el árabe y con conocimientos en algunas lenguas africanas.

Además, son tratados de forma especial mujeres embarazadas, lactantes, menores de ocho años, personas cuya temperatura es mayor de 37ºC o menor de 33ºC, con respiración o deambulación anormal, además de cualquier tipo de patología: esguinces, luxaciones, dolor muscular, cefalea, heridas, o náuseas, entre otras.