La llegada de turistas internacionales a Andalucía aumenta un 6,3% en noviembre con 1.185,57 millones de gasto

Archivo - Turistas a su llegada a un aeropuerto de Andalucía. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía recibió un total de 825.983 turistas internacionales durante el mes de noviembre, lo que supone una subida del 6,32% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.185,57 millones, un 2,3% más.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), "se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de noviembre en la región de la serie histórica".

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 178 euros en noviembre, un 11,26% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 8,05 día en Andalucía. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.435 euros, un 3,78% más que en noviembre del año anterior.

Hasta noviembre, 13.778.364 turistas han visitado Andalucía (6,87%) y han dejado un gasto en la región de 18.951,99 millones de euros (8,57%).

Por comunidades, la región más visitada fue Canarias con el 25,25% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (22,01%) y Andalucía (14,27%).

DATOS NACIONALES

El gasto total de los turistas internacionales que visitaron España alcanzó los 126.707 millones de euros durante los once primeros meses de 2025, lo que supone un aumento del 6,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos publicados este viernes por el INE.

Esta cifra ya es superior a todo el gasto acumulado entre enero y diciembre del año pasado, que ascendió a 126.282 millones de euros.

Solo en el mes de noviembre, el gasto total ascendió a 8.094 millones de euros, un 5% más que en el mismo mes de 2024, con un gasto medio diario que se incrementó un 5,4% hasta situarse en los 188 euros.

De acuerdo con los datos estadísticos, el gasto medio por turista en noviembre fue de 1.399 euros, con un incremento anual del 2,9%.

PARTIDAS DE GASTO Y MOTIVACIÓN DEL VIAJE.

El transporte internacional --no incluido en paquete turístico-- se situó como la principal partida de gasto en noviembre, con un 22,4% del total y un aumento del 3,9% respecto a 2024. Las actividades y el alojamiento representaron el 20,5% y el 17,3% del gasto, respectivamente, con incrementos del 1,9% en el primer caso y del 6,8% en el segundo.

En cuanto al motivo del viaje, los turistas que visitaron España por ocio generaron el 81% del gasto total de noviembre, con un desembolso un 3,9% superior al del año anterior.

El 57,6% del gasto total de noviembre fue realizado por turistas que pernoctaron en alojamientos hoteleros, lo que supone un aumento anual del 4,7%, frente a la caída del 8,5% registrada en los alojamientos de no mercado.

Por su parte, el gasto de quienes contrataron paquete turístico aumentó un 10,4%, superando el incremento del 3,6% registrado por los turistas que viajaron sin él.