Llegan a España los vecinos de Montilla (Córdoba) que permanecían en Dubái afectados por la guerra en Irán

Vecinos de Montilla que permanecían en un hotel de Dubái, a la espera de noticias respecto a la apertura del espacio aéreo para regresar a España tras la escalada bélica en la zona. - MARATHON VIAJES

MONTILLA (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

El grupo de vecinos del municipio cordobés de Montilla que permanecía desde hace dos fines de semana recluido, en buen estado, en un hotel de Dubái, a la espera de la reapertura del espacio aéreo para regresar a España tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la respuesta de este último contra países de la zona, ha llegado en la madrugada de este martes a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Según ha explicado el representante de la agencia Marathon Viajes, Francisco García, en las redes sociales, un avión militar les ha trasladado desde Omán a España, de manera que el periplo por Emiratos tiene "un final feliz", de ahí que haya agradecido a todos "el seguimiento, la energía positiva, el ánimo y el apoyo en estos días".

Al respecto, ha aseverado que han vivido "una experiencia que nos marcará, y nos marcará para bien, porque siempre hay que tomar y aprender de lo que nos da la vida y del lado positivo de las cosas", al tiempo que ha pedido "paz en el mundo".

En concreto, los vecinos de Montilla se encontraban "bien" en el hotel, "con la certeza de que pronto" estarían en casa, tras unos días de viaje turístico por los países de Emiratos Árabes Unidos y verse sorprendidos por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la ofensiva de éste contra los países vecinos.

En este sentido, estaban "siguiendo de cerca las noticias sobre los incidentes en Oriente Medio y en contacto estrecho con los operadores turísticos y la Embajada de España", al tiempo que transmitieron "un mensaje de calma a familiares y amigos".

Al respecto, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, aseguró que estaban "muy pendientes" de los vecinos, en "espera de las gestiones del Ministerio de Exteriores para organizar su vuelta desde Dubái".