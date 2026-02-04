La lluvia cede en Andalucía y el viento activa el aviso naranja este jueves en Almería, Córdoba, Granada y Jaén

Imagen de la costa de Almería capital presentando fuerte oleaje y viento debido al paso de la borrasca. Imagen de archivo. - Marian León - Europa Press

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Leonardo sigue afectando Andalucía, dejando atrás los avisos de nivel rojo por lluvia activados este miércoles en distintos puntos de las provincias de Cádiz y Málaga. Para este jueves 5 de febrero, se han decretado avisos de nivel naranja por viento en Almería, Córdoba, Granada y Jaén, y de nivel amarillo en el resto de la comunidad, acompañados de oleaje en el litoral andaluz. Las lluvias darán una pequeña tregua, aunque se mantiene activo el aviso amarillo en Cádiz, Jaén y Málaga.

Así lo recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press. La comarca gaditana de Grazalema, tras haber estado afectada durante todo el miércoles por un aviso rojo de lluvia, verá rebajada la alerta a amarillo hasta las 18,00 horas, con previsión de acumulación de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En esta misma comarca también se sentirán los vientos, al igual que en la campiña, el litoral y el Estrecho, con rachas de hasta 70 km/h en Grazalema y la costa, y de 80 km/h en la campiña y el Estrecho, activas hasta las 18,00 horas. Además, las zonas costeras del litoral y del Estrecho estarán afectadas por el oleaje durante toda la jornada, con viento del suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), y ocasionalmente de 62 a 74 km/h (fuerza 8) por la mañana, acompañado de mar combinada del oeste o suroeste de 4 a 5 metros.

En la provincia de Huelva, los vientos obligarán a decretar aviso amarillo en Aracena, Andévalo, Condado y el litoral hasta las 18,00 horas, con rachas del oeste de hasta 70 km/h. Además, en el litoral se mantendrá la alerta amarilla hasta las 18,00 horas por viento del suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), y ocasionalmente de 62 a 74 km/h (fuerza 8), acompañado de mar combinado del oeste o suroeste de hasta 4 metros mar adentro.

En Almería, todas las comarcas --Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Almería capital, y el Levante-- estarán bajo aviso naranja por viento. Se esperan rachas de hasta 90 km/h, desde la medianoche hasta las 21:00 horas en las dos primeras comarcas, y hasta las 15,00 horas en Poniente, Almería capital y el Levante. Una vez finalice la alerta naranja, los avisos pasarán a amarillo hasta el término de la jornada, con rachas del oeste de hasta 80 km/h. Asimismo, en las comarcas del litoral -Poniente, Almería capital y Levante- se mantendrá el aviso naranja hasta la medianoche de este jueves, con viento del oeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y oleaje de hasta 4 metros.

En Córdoba, en la Subbética, el viento obligará a mantener vigente la alerta naranja hasta las 18,00 horas, con rachas del oeste de hasta 90 km/h. Además, en el mismo tramo horario seguirá activo el aviso amarillo en la Campiña y Sierra de los Pedroches, con vientos del oeste de hasta 70 km/h.

En las comarcas más orientales de Andalucía, en Jaén, las zonas de Cazorla y Segura, Valle del Guadalquivir y Capital y Montes estarán bajo aviso naranja por viento hasta las 18,00 horas, con rachas de componente oeste de hasta 90 km/h. Al cesar esta alerta, se activará el aviso amarillo, vigente hasta la medianoche en Cazorla y Segura con rachas de hasta 70 km/h, y en Capital y Montes de hasta 80 km/h. Además, las comarcas de Morena y Condado mantendrán el aviso amarillo hasta las 18,00 horas, con vientos de hasta 70 km/h. La borrasca también obligará a mantener la alerta amarilla por lluvia en Cazorla y Segura hasta las 18,00 horas, con precipitaciones que podrían alcanzar los 50 l/m2 en 12 horas.

En Granada, hasta las 18,00 horas estará en vigor el aviso naranja por viento en Cuenca del Genil, Guadix y Baza, con rachas del oeste de hasta 90 km/h. Tras ello, la alerta descenderá a amarillo hasta el final de la jornada, con vientos de 70 km/h en Cuenca del Genil y de 80 km/h en Guadix y Baza. Además, Nevada y Alpujarras permanecerán todo el jueves bajo aviso amarillo por rachas de 90 km/h, que descenderán hasta 80 km/h.

El oleaje también afectará a la costa granadina, donde se decretará aviso amarillo hasta las 18,00 horas por viento del oeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y mar de hasta 4 metros de altura. Asimismo, se activará un aviso amarillo por viento del oeste de hasta 70 km/h, vigente hasta las 18,00 horas.

En Málaga, los fenómenos costeros obligarán a decretar la alerta naranja en la Axarquía hasta las 12,00 horas por Viento del oeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y oleaje de tres a cuatro metros de altura. A partir de esta hora la alerta bajará a amarillo hasta las 20,00 horas en esta comarca, esta misma alerta en Sol y Guadalhorce estará vigente durante toda la jornada hasta las 20,00 horas, por Viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y oleaje de dos a tres metros de altura.

La lluvia golpeará otra jornada más a las comarcas malagueñas de Ronda y Sol y Guadalhorce dejando activo el aviso amarillo hasta las 18,00 horas. En estas zonas se preve una precipitación acumulada de hasta 15 l/m2 en una hora y 40 l/m2 en las primeras doce en la mitad occidental de la comarca. El viento soplará activando el aviso amarillo hasta las 18,00 horas por rachas del oeste de hasta 70 km/h en Antequera y la Axarquía y 80 km/h en Ronda y Sol y Guadalhorce.

Por último, en Sevilla, el viento del oeste soplará en la campiña y la Sierra Sur hasta las 18,00 horas dejando activo el aviso amarillo por rachas de hasta 70 km/h.