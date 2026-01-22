La lluvia condiciona el final de la campaña de aceituna con dos tercios ya recolectados en la provincia de Jaén

Archivo - Recogida de aceituna en un tajo de la provincia de Jaén/Archivo - COAG-JAÉN - Archivo

JAÉN 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones agrarias como Asaja, COAG y UPA sitúan en la recta final la campaña de recogida de aceituna en la provincia de Jaén, aunque eso sí, la climatología tendrá la última palabra y de mantenerse las lluvias puede alargarse un mes más por encima de lo esperado.

Así lo ha indicado a Europa Press el portavoz de Asaja Jaén, Luis Carlos Valero, que ha puesto el acento en que la presente campaña "está muy afectada por la pluviometría, por las lluvias" ya que, "aunque no han sido de gran intensidad, sí han tenido mucha continuidad".

Ha añadido que en el mes de diciembre "se han perdido bastantes días y enero también", con lo que "toda la campaña se va a alargar casi un mes más al final".

Desde UPA Jaén, su secretario general, Jesús Cózar, ha señalado a Europa Press que se llavan recolectadas "más de dos terceras partes" de la cosecha, aunque "en las fechas de Navidad hemos tenido que parar en algunos tajos por las inclemencias meteorológicas".

Las previsiones apuntan a que en esta fase final de enero también va a estar lloviendo y "va a hacer que en esta última parte de recolección a lo mejor se retrase un poquito la campaña".

En cuanto a producción, Cózar ha afirmado que en líneas generales hay "menos aceituna que lo que se había aforado hasta ahora, que ya de por sí ese aforo estaba por debajo de la campaña de recolección del año pasado, que ya fue una campaña media".

Con estos datos, Cózar ha avanzado que "va a ser una campaña media, con una cosecha de aceite escasa y que va a estar por debajo incluso de la del año pasado", aunque "la salida y la comercialización de aceite de oliva está saliendo a buenos ritmos".

En este punto, se ha referido a que el consumidor "sigue apostando por la grasa más saludable que hay en el mundo que es el aceite de oliva". Por ello, y atendiendo a la ley de la oferta y la demanda, el responsable de COAG en la provincia ha defendido que "los precios deben de mantenerse incluso tener una tendencia al alza y rondar los cinco euros, cinco euros y medio, que es donde está la rentabilidad del olivar tradicional y donde podemos cubrir los costes".

En cuanto a los rendimientos grasos "está siendo unos puntos por debajo de lo que esperábamos y de lo que hemos tenido otros años a estas altura", algo que ha atribuido principalmente a las condiciones climáticas a lo largo de todo 2025, un año en el que "llovió a finales de marzo y en el que no volvió a llover de manera considerable a finales de octubre, principios de noviembre".

"Todos esos meses que atravesamos con altísimas temperaturas y con ausencia de lluvia se ha notado en este rendimiento", ha apuntado Cózar. "La aceituna tiene menos aceite, lo estamos viendo en todos los tajos que se está haciendo la recolección a día de hoy y eso también va a hacer que esté condicionando la cantidad de aceite que se espera tener", ha concluido el responsable de UPA en la provincia.

Por parte de COAG, su secretario general en Jaén, Francisco Elvira, también ha coincidido en que la campaña "avanza condicionada sobre todo por la climatología" ya que "las lluvias que se han producido durante el mes de noviembre y diciembre y las lluvias de este mes de enero han condicionado un retraso en la recolección".

"También estamos viendo que no se van a poder cumplir los aforos", ha dicho Elvira a Europa Press. En este punto, ha señalado que al recoger los olivos "ni estaba la cantidad de aceituna que en septiembre existía, porque el fruto se momificó y cayó por falta de agua, ni están los rendimientos".

Sobre este último punto, ha hecho hincapié en que "la media de los rendimientos es relativamente baja, por lo que difícilmente terminemos de cumplir el aforo cuando termine la campaña". Sobre la finalización de la campaña, y si se cumplen las previsiones que ahora mismo hay sobre la mesa, "con los frentes que van a entrar y barrer la península ibérica, nos metamos en el mes de febrero en plena campaña aún".

Según el aforo de la Consejería de Agricultura, Jaén, principal productora mundial, estaría a la cabeza de producción estimada de aceite de oliva con 475.000 toneladas para esta campaña, lo que supone casi el 44 por ciento del total de toda Andalucía.

No obstante, los últimos datos facilitados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) referidos a diciembre ya han puesto de manifiesto que las lluvias del mes de noviembre y diciembre no sólo han ralentizado la campaña de recogida de la aceituna sino que en la provincia de Jaén, principal productora del mundo, se ha producido un 45 por ciento menos de aceite, 133.317 toneladas menos que en las mismas fechas de la anterior cuando ya se habían producido 298.158 toneladas.