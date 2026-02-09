La lluvia persiste en Andalucía con aviso amarillo este martes en Cádiz y Jaén y naranja por viento en Almería

Archivo - Detalle de la ciudad de Cádiz. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Marta se aleja progresivamente de Andalucía, aunque las lluvias seguirán activando este martes, 10 de febrero, avisos de nivel amarillo en las provincias de Cádiz y Jaén. Asimismo, el viento ganará intensidad en la mitad occidental de la comunidad, lo que ha obligado a decretar la alerta naranja en Almería y la amarilla en Granada y Jaén. El oleaje también afectará a las costas granadina y almeriense.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, el aviso amarillo por viento estará activo en la comarca almeriense del Valle del Almanzora y Los Vélez hasta las 21,00 horas. A partir de ese momento, el nivel de alerta se elevará a naranja hasta la medianoche de este martes, debido a rachas de viento de componente oeste que podrían alcanzar los 90 km/h.

El viento también soplará con fuerza en las comarcas de Nacimiento y Campo de Tabernas, así como en el Poniente y Almería capital, donde el aviso amarillo permanecerá vigente hasta el final de la jornada. En estas zonas se esperan rachas máximas de hasta 70 km/h, igualmente de componente oeste.

En la provincia de Cádiz se activará un aviso de nivel amarillo por lluvias en la comarca de Grazalema, que permanecerá vigente desde las 12,00 horas hasta la medianoche. Se prevé una precipitación acumulada de hasta 40 l/m2 en las primeras doce horas, que podría superar los 60 l/m2 a lo largo de toda la jornada.

Este mismo aviso, en el mismo tramo horario, afectará también a la comarca jiennense de Cazorla y Segura, donde se esperan acumulaciones similares, con hasta 40 l/m2 en las primeras doce horas y más de 60 l/m2 en el conjunto del día. Además, esta comarca se verá afectada por el viento, lo que activará el aviso amarillo desde las 18,00 horas hasta la medianoche de este martes, con rachas de componente oeste que podrían alcanzar los 70 km/h.

Por último, en la provincia de Granada, las comarcas de Guadix y Baza, así como el litoral, permanecerán bajo aviso amarillo por viento hasta el final de la jornada de este martes, con rachas del oeste de hasta 80 km/h y 70 km/h, respectivamente. Asimismo, en la costa granadina se mantendrá activo un aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 11,00 horas hasta el término de la jornada, debido a vientos del oeste de entre 50 y 60 km/h y olas de hasta tres metros.