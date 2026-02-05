La lluvia y el viento dejan a su paso un nuevo centenar de incidencias en Jaén capital

El alcalde de Jaén, Julio Millán, supervisa el estado del río en el Puente Jontoya - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha informado de que a largo de la tarde del miércoles y la madrugada de este jueves se han atendido en Jaén capital más de un centenar de incidencias motivadas por fuertes rachas de viento y lluvia y que han afectado de nuevo a mobiliario urbano, arbolado, muros y caídas de numerosas vallas publicitarias a la vía urbana.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha explicado que se ha registrado el segundo derrumbe que sufre una vivienda abandonada en la calle Positillo, en el casco antiguo, que ya se vio afectada por la borrasca Kristin la pasada semana y que ha obligado al desalojo preventivo de la vivienda frente a la afectada hasta la retirada de los restos, un incidente atendido por Policía Local y Bomberos.

La jornada viene también marcada por la "compleja" situación de los cauces de los ríos en la zona de los Puentes en la que, según el alcalde, se ha mantenido de manera permanente un dispositivo de seguridad y control de cauces, entradas y salidas por parte de Policía Local, Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil".

Millán ha vuelto a presidir este jueves la reunión de coordinación del Comité Local de Emergencia (Cecopal) que de manera diaria se reúne para coordinar los trabajos a lo largo de la jornada y ha visitado las zonas de la vega de los ríos, especialmente en el Puente Tablas y el Puente Jontoya.

En el primero se ha anegado el campo de fútbol colindante con el cauce del río en la calle Cádiz y en el segundo se ha registrado una incidencia en la carretera de acceso que ha obligado en un tramo a un desvío de unos metros así como el arrastre de arbolado en el cauce del río.

Millán ha visitado estas zonas con el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández. El alcalde ha detallado que desde el área de Mantenimiento Urbano "se han movilizado nueve equipos que desde primera hora de esta mañana vienen trabajando desplegados en diferentes zonas de la ciudad" y que, junto a los efectivos de FCC de limpieza de calles, tala de árboles, retirada de ramas y tareas de recolocación de contenedores, "están permitiendo que poco a poco la ciudad vaya cobrando la normalidad previa al paso de la borrasca".

También se han registrado incidencias en instalaciones administrativas municipales por el efecto de las persistentes lluvias. En ese primer balance del Cecopal, el primer edil ha puesto de manifiesto cómo la coordinación de los equipos municipales y la "escrupulosa" atención de la ciudadanía a las advertencias ante el temporal están contribuyendo a que "no haya existido hasta el momento ningún daño personal y para que los daños materiales, dada la dimensión de la borrasca, hayan sido los menos posible".

Durante la visita a las zonas afectadas, Millán ha incidido en que se sigue pendiente de la evolución y de las lluvias que se prevén para las próximas horas y cómo éstas pueden afectar a los cuaces.

El Patronato Municipal de Asuntos Sociales viene atendiendo de media al día a unas 50 personas sin hogar en el Centro de Acogida Municipal. Al mismo tiempo se ha puesto en marcha una serie de medidas para proteger a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de la atención a las personas usuarias ante las alertas meteorológicas activadas por la Aemet.

Servicios Sociales junto a la empresa Jabalcuz han facilitado el transporte a las auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio, que actualmente cuenta con más de 500 trabajadoras en la ciudad , lo que ha permitido atender en estas jornadas a más de 1.800 usuarios en sus hogares.

De forma paralela el Ayuntamiento ha reforzado la vigilancia y detección de situaciones de especial vulnerabilidad y, para ello, se ha elaborado un censo de todas las personas mayores usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio y se ha cruzado con los datos del padrón municipal con el fin de identificar a personas mayores que puedan encontrarse solas.

Este trabajo se está desarrollando en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, contactando con los domicilios detectados para conocer su estado y posibles necesidades.

CIERRE DEL MERCADO DE MAYORISTAS

En el mismo sentido, el Ayuntamiento trabaja tras el cierre preventivo del Mercado de Mayoristas por los efectos del temporal, en la disposición de soluciones técnicas para recuperar la actividad con plenas garantías.

Los informes elaborados por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y por técnicos municipales confirman la existencia de un riesgo para la realización de actividad y la imposibilidad de garantizar condiciones de seguridad alimentaria de la decena de empresas que operan en este edificio.

Es por ello por lo que la Concejalía de Mercados ya trabaja en la tramitación de un contrato de emergencia que permita intervenir de forma inmediata en la reparación de la cubierta y en la red de evacuación de aguas del recinto, y los servicios técnicos municipales están ultimando la propuesta de actuación para acelerar la vuelta a la normalidad en cuanto se den las condiciones de seguridad necesarias.

El Ayuntamiento de Jaén ha cifrado en 5,5 millones de euros los daños causado por esta cadena de borrascas y a los que habrá que sumar los de las últimas horas. El alcalde ha avanzado que desde el Consistorio se solventará con medios propios algunos de estos daños, pero ante volumen de los mismos, ha pedido a la Junta que habilite como hizo en 2024 y 2025 una orden de ayudas para solventar las incidencias que todos los ayuntamientos andaluces están sufriendo en sus municipios.