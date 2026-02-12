Locales de ocio nocturno se suman en Jaén a una campaña para garantizar espacios seguros para las mujeres

La concejala de Igualdad, Eva Funes (2d), con personal de uno de los locales adheridos a la campaña. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén trabaja con 15 locales de ocio nocturno de la ciudad, y junto a colectivos que trabajan por la igualdad, para garantizar espacios seguros para las mujeres a través de la campaña 'Mismos espacios, mismos derechos'

Así lo ha indicado este jueves en una nota la concejala de Igualdad, Eva Funes, quien ha valorado ese "trabajo coordinado" y ha puesto como ejemplo de colaboración a la Sala Kharma. Un establecimiento donde se ha instalado un dispositivo informativo que acredita su adhesión a la campaña municipal.

"El objetivo es garantizar una primera atención adecuada a mujeres que puedan haber sufrido cualquier tipo de acoso en espacios de ocio", ha explicado la edil sobre este proyecto, que está financiado con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Esta iniciativa ha permitido capacitar al personal de 15 establecimientos de ocio de la capital, dotándolos de herramientas básicas para actuar ante situaciones de acoso y ofrecer una respuesta inicial segura y eficaz.

Estos locales son Sala 32, Savanna, Maltrago, Marimorena, La Santa, New York, La Loca, El Pósito, Pipas, La Alameda, Bianco, Cacharrería, La Malquerida, Bendita Dolores y Sala Karhma.

La acción se enmarca en el trabajo previo desarrollado en una reunión mantenida por la edil con colectivos vinculados al ocio nocturno, representantes de Hostur Jaén, Policía Local y Policía Nacional, así como con la Comisión Permanente del Consejo Local de Igualdad, con el propósito de avanzar en la implantación del 'Protocolo contra las agresiones y los acosos sexuales en espacios de ocio y festivos'.

La campaña se ha desarrollado en dos fases. En una primera, el personal de los locales participantes recibió formación específica, concreta y adaptada para la detección y atención de posibles situaciones de acoso.

En la segunda, "se ha procedido a la colocación de pegatinas informativas en aseos y zonas de paso". "Con indicaciones útiles para mujeres que sufran o presencien una situación no deseada, así como a la identificación de los establecimientos adheridos mediante el distintivo 'Local comprometido contra la violencia machista'", ha explicado.

Funes ha destacado que este protocolo "pretende romper con la normalización e invisibilización de prácticas machistas y garantizar espacios seguros dentro de las actividades de ocio", subrayando que se trata de "un instrumento clave para seguir construyendo una ciudad respetuosa, concienciada y sensibilizada frente a las violencias machistas".

Ha recordado, además, que el 'Protocolo contra las agresiones y los acosos sexuales en espacios de ocio y festivos' fue redactado en 2022 con la participación de asociaciones del sector, fuerzas y cuerpos de seguridad y la Universidad de Jaén. Se aprobó definitivamente en 2023 y se enmarca en el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de Jaén 2022-2026.