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RUTE (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

Un dispositivo coordinado por la Guardia Civil ha localizado en la noche de este jueves en un camino a una mujer de avanzada edad desaparecida horas antes de una residencia de mayores de la localidad cordobesa de Rute.

Según ha informado la Benemérita en una nota, los agentes tuvieron conocimiento de la desaparición sobre las 18,00 horas de este jueves. Tras comprobar lo denunciado y verificar que dicha persona no había regresado a dicha residencia, establecieron un dispositivo de servicio, en el que se integraron además de efectivos de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Lucena, del Puesto de Rute y del Equipo Pegaso de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, con drones dotados de cámara térmica, Policía Local de Rute, voluntarios y vecinos de la localidad.

Después de haber comprobado y batido la población y las zonas donde pudiese haber ido esta persona, sin resultado positivo, se volvió a coordinar el dispositivo y se ampliaron las zonas de búsqueda.

Fruto del dispositivo establecido, sobre las 22,50 horas de este jueves, un vecino del municipio, integrado en el dispositivo, localizó a la persona desaparecida en un camino de acceso a la población. La misma fue trasladada al centro de salud de Rute y tras comprobar los servicios sanitarios que se encontraba en perfecto estado, fue reintegrada a la residencia.