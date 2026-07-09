Loles López mantiene la cartera de Servicios Sociales y el pulso con el Estado por la financiación de la Dependencia

Archivo - La hasta consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, pasa a ser titular de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Loles López (Valverde del Camino, Huelva, 1977) se mantiene al frente de la Consejería que hasta ahora tenía el nombre de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y que en el nuevo Gobierno de PP-Vox pasa a llamarse Servicios Sociales, Familias e Igualdad.

A la espera del decreto de estructura en el que se determinan claramente cuáles son las competencias --hasta ahora Loles López llevaba todo lo relacionado con la atención a los migrantes, que en el acuerdo PP-Vox es uno de los puntos más calientes--, la consejera sí seguirá siendo la responsable de servicios como la Dependencia, donde ha mantenido un pulso con el Gobierno de Pedro Sánchez en cuanto a la financiación del sistema, alertando de trato desigual con respecto a otras comunidades, como es el caso del País Vasco.

Loles López Gabarro es licenciada en Derecho por la Universidad de Huelva y ha sido consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía desde 2022 hasta la actualidad. En 2008 entró a formar parte del Parlamento de Andalucía. Tres años después se convertía en la primera alcaldesa de la historia de su pueblo natal tras lograr la primera de sus dos mayorías absolutas, lo que la elevó a la Vicesecretaría de Políticas Sociales y Acción Sectorial de la ejecutiva regional del PP andaluz.

En 2014 fue nombrada secretaria general de los populares andaluces, cargo que ejerció hasta 2022, junto con la presidencia del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara autonómica. Inicialmente, compatibilizó el número dos orgánico tanto con el acta de parlamentaria como con la Alcaldía de Valverde del Camino (Huelva). Se despidió de la política local a los meses de obtener su acta de senadora en las elecciones generales de 2016.