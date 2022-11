López destaca "el mayor presupuesto" en la historia a políticas sociales, PSOE lo ve "insuficiente" y Vox "ideológico"

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado que presupuesto de la Junta para 2023 "es el mayor de la historia" de esta Consejería, mientras que el PSOE lo considera "insuficiente porque "no resuelve los problemas de Andalucía" y Vox asegura que "han absorbido la ideología del progresismo socialista y la Agenda 2030".

Durante su intervención, López ha destacado "más del 50%" del total del presupuesto para 2023 --que asciende a 45.603,8 millones de euros, un 12,9% más-- se destina a sanidad, educación y servicios sociales, porque "desde que llegamos al gobierno la premisa del presidente es muy clara, fortalecer los servicios públicos".

Ha añadido que en esta Consejería la envolvente del presupuesto es de 2.720 millones de euros, lo que supone "un incremento del 14,3% con respecto al ejercicio anterior, en concreto 340,7 millones de euros más, y de un 27,5% respecto a 2018". "Nos encontramos con el mayor presupuesto de la historia en esta Consejería", ha destacado.

Así, ha detallado que "nunca se había invertido tanto" en dependencia, con "1.760,1 millones de euros, 191 millones de euros más respecto al ejercicio anterior", que los complementos a las pensiones no contributivas "subirán un 9%, por encima del IPC y del propio Gobierno central".

Además, ha destacado que este presupuesto contiene "un esfuerzo muy importante en la defensa de la igualdad entre hombre y mujeres y la lucha común contra la violencia de género", con "el mayor presupuesto de su historia" para el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) con 50,1 millones de euros, incremento "casi de seis millones" respecto al anterior. De hecho, el presupuesto andaluz contempla diez millones de euros para la ampliación de casas de acogida y creación de centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual.

López ha resaltado que la infancia "es capital" para este gobierno, incrementando el programa de atención a al infancia "en un 9,5% hasta los 222,5 millones", y que se aumentarán los fondos destinados a las familias acogedora en un "una 17,8%, superando los 16,5 millones de euros". Además, la partida para las políticas migratorias se triplican hasta los 10,6 millones.

La consejera de Inclusión Social ha subrayado también "su compromiso firme" de impulsar la historia social única en Andalucía con 1,2 millones y ha apuntado que por primera vez hay una subvención nominativa al funcionamiento de la Mesa del Tercer Sector y que habrá "25 millones la plan corresponsable para impulsar la conciliación real hasta los 16 años".

La consejera ha resaltado que "consolidará" la atención al colectivo de personas si hogar y prestará "especial atención" al Observatorio andaluz del voluntariado universitario.

Respecto al Instituto Andaluz de la Juventud, ha dicho que el presupuesto es de "19,4 millones de euros y el objetivo es la participación de los jóvenes en todos los aspectos de la vida social y cultura y seguir además potenciando el emprendimiento".

Para el próximo ejercicio 2023 la apuesta por el concierto social, tanto en materia de menores y programas de infancia como en jóvenes migrantes, al que van a destinar más de 107 millones (7,5 millones más que en 2022) entre autofinanciada, fondos estatales y europeos.

La titular de Familias ha resaltado que incluye de nuevo en estos presupuestos --al tener de nuevo las competencias esta Consejería-- el programa de familias, "con un importe de 4,5 millones de euros y seguiremos aumentando las subvenciones en apoyo a la natalidad".

Por último, López ha señalado que para 2023 "se prorrogarán también los distintos contratos con los centros residenciales, para consolidar el servicio, que no sea algo temporal sino con una estructura permanente" y también "vamos a consolidar los dispositivos de atención a menores, para que tengan una atención inmediata y el soporte que necesitan". No obstante, la consejera ha explicado que la labor de la consejería de Inclusión Social no termina cuando estos menores cumplen 18 años sino que para ayudarles en su vida independiente hay programas de inserción social y laboral, como son los pisos de autonomía.

Y dentro de la violencia sexual infantil ha destacado la puesta en marcha en 2023 del Proyecto Barnahus, "un tratamiento integral de niños que son víctimas de violencia, y sobre todo, evitar todo el dolor que supone para un niño vivir eso en el resto de los ámbitos".

Por su parte, el socialista José Luis Ruiz Espejo ha afirmado que el presupuesto de 2023 es "insuficiente" porque "no resuelve los problemas de Andalucía". "Este presupuesto no es real y no se han ejecutado gran parte de las inversiones, con una ejecución presupuestaria baja que no da respuesta a las necesidades", ha manifestado. Pero, en lugar de reconocer esto y "el aumento de fondos y transferencias del Estado, intentan apropiarse de esos fondos sin mencionarlos".

"Este presupuesto contienen unas inversiones en Andalucía que están sufragadas en su mayor parte por fondos del Gobierno central a través de los fondos europeos", ha asegurado Ruiz Espejo, quien ha insistido en que la ejecución del ejercicio actual "es más baja de lo que se viene afirmando por el Gobierno, con apenas de un 30% en voluntariado y de un 50% en el caso de atención a la infancia".

"Si hacemos una comparativa del presupuesto de 2023 con el presupuesto definitivo que se está ejecutando en 2022, el presupuesto que presentan en esta Consejería es inferior a los actuales créditos en el presupuesto modificado para 2022", ha afirmado, para añadir que, en total, el presupuesto para 2023 "sería inferior en 75 millones de euros con respecto al ejercicio actual modificado a septiembre de 2022, es decir, un 2,5% menos".

VOX: "ES EL GOBIERNO MÁS CARO DE LA HISTORIA DE ANDALUCÍA"

La diputada de Vox Ana Ruiz ha señalado que estos presupuestos "han absorbido la ideología del progresismo socialista y la Agenda 2030" y ha tachado estas cuentas de "escandalosas", con el gobierno "más caro de la historia de Andalucía, por encima incluso de los gobiernos socialistas".

"Han comprado el discurso ideológico de la izquierda", con ideología de género "no solo en lo relacionado a la igualdad, sino también en el ámbito de dependencia, discapacidad e inmigración". Sobre inmigración, ha criticado que "somos los andaluces los que con nuestro impuestos sufragamos a los que ilegalmente vienen de fuera, nos imponen su cultura machista y se les beneficia económicamente".

Ha lamentado que el Gobierno "dé 4,5 millones a políticas para las familias y se incremente el presupuesto del IAM en seis millones más que el ejercicio anterior", con "50 millones en políticas propagandísticas de género que se han demostrado ineficaces". "Las familias son el centro neurálgico de la vida y se le da el menor presupuesto de la Consejería", un extremo que ha calificado de "ridículo" y ha pedido implantar políticas contra la violencia intrafamiliar.

Por último, la popular Maribel Lozano ha defendido que se trata de un buen presupuesto, "realista" y atendiendo al contexto económico y social actual, "el mayor de la historia". Ha reprochado al PSOE que hablan de transferencias del Estado cuando "hay una parte muy importante que son fondos europeos y, por tanto, es Europa la que hace esa transferencia", así que "están faltando a la verdad" cuando dicen que las políticas que se van a poner en marcha en Andalucía "son gracia a la financiación del Gobierno central".