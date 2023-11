Para López, a este paso la situación económica de las familias la decidirá si su comunidad autónoma "se arrodilla o no"

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha afirmado este miércoles en el Parlamento que "de aquí a poco, como esto siga así, la situación económica, no de las familias andaluzas, sino de las familias españolas, la decidirán los cargos políticos de cada una de las comunidades autónomas, si se arrodillan o no se arrodillan".

López ha hecho estas declaraciones en respuesta a la pregunta que le ha formulado José María Ortells, del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, en relación a "las actuaciones está haciendo el Consejo de Gobierno para paliar los efectos" de la inflación "en la economía doméstica en Andalucía".

Sobre esta cuestión, Ortells ha planteado que "la inflación ha hecho y está haciendo un efecto devastador en el día a día de las familias andaluzas" ya que "entre los impuestos, los suministros, la cesta de la compra y demás gastos, cada día les cuesta más llegar a fin de mes".

López ha esgrimido algunas de las medidas que ha adoptado el Gobierno y, por ejemplo, ha informado de que "esta misma mañana he firmado la orden que regula la concesión de subvenciones a los ayuntamientos. Son 184 millones de euros, pero para este año en concreto son 45,7". Además, ha aludido a "los 15,2 millones de euros que vienen en el presupuesto recogido para la lucha contra la pobreza infantil y como ya comuniqué en su día también estamos terminando y culminando la regulación del bono carestía".

"Pero le voy a decir cuál considero yo que es la medida más importante", ha dicho la consejera antes de exponer: "Estar en esta Cámara, que es el Parlamento andaluz, y utilizar el turno que tengo para defender a los andaluces, a las familias andaluzas y al pueblo andaluz, y no para justificar los beneficios y los privilegios a otras comunidades autónomas. Ese es el primer paso y el más importante porque eso va en la conciencia".

Ortells ha insistido en que "las familias andaluzas no están notando esas ayudas de las que habla, no les está llegando". De ahí que "muchas medidas, muchos números, pero yo cuando hablo con mi vecino, cuando voy a la plaza y compro en el puesto a mí la gente me dice que no llega a final de mes". El dipuado de Vox ha pedido a la consejera que "dejen de invertir el dinero en sindicatos corruptos y adelgacen las administraciones paralelas".

Loles López ha contestado que "hoy mismo, cuando usted me está diciendo esto, se está quebrando en este país el principio de solidaridad, con lo cual me parece que usted está perdiendo el contexto. Hoy mismo se está debatiendo en el Congreso de los Diputados que unas comunidades autónomas tengan más privilegios que otras, que unas sean privilegiadas y otras sean maltratadas".

De manera que "me pregunta usted por la situación económica de las familias andaluzas y yo le digo que de aquí a poco, como esto sigue así, la situación económica, no de las familias andaluzas, sino de las familias españolas, la decidirán los cargos políticos de cada una de las comunidades autónomas, si se arrodillan o no se arrodillan. Y aquí no nos vamos a arrodillar. Por tanto, seguiremos luchando por la familia".