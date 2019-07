Lorite (PP) afirma que "el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez no funciona y tiene a España paralizada"

Publicado 18/07/2019 18:20:45 CET

CÓRDOBA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP por Córdoba, Andrés Lorite, ha afirmado este jueves que "el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez no funciona y tiene a España paralizada", pues "la situación grave de parálisis de la actividad parlamentaria en las Cortes Generales, tanto legislativa, como de control al Gobierno", se está "fomentando de forma interesada" por el PSOE, "con la complicidad de la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet".

Ello, según ha señalado Lorite en rueda de prensa en la sede provincial del PP de Córdoba, supone "hurtar a los grupos políticos de la acción de control al Gobierno", lo cual, según ha asegurado, "es inmoral y poco democrático".

Sin embargo, según ha avisado el diputado cordobés, "el Grupo del PP en el Congreso no va a caer en la maniobra torticera de pretender que esa paralización de la actividad parlamentaria continúe hasta septiembre", pues es "ahora, a finales de julio, cuando se están constituyendo las comisiones parlamentarias, con la intención de dejarlas inactivas durante el mes de agosto", pero, "frente a esto, Pablo Casado ya ha dejado muy claro el Grupo Popular seguirá trabajando durante todo el verano, porque España no se merece más parálisis".

Lorite se ha referido también a la reciente petición de dirigentes del PSOE en Córdoba dirigida a los populares, para que con su abstención, faciliten la investidura de Pedro Sánchez, a lo que el diputado del PP ha respondido que "al presidente del Gobierno en funciones lo único que le interesa es el sillón", preguntándose Lorite "¿investidura para qué, cuál es su programa de gobierno y su proyecto para España?, por qué hasta el momento no ha dicho absolutamente nada al respecto".

Para el diputado popular, hasta ahora el programa de gobierno de Pedro Sánchez, "con sus socios de la moción de censura, ha sido la subida de impuestos, gravar al diésel y la tasa Google, que lo único que están trayendo es una nueva desaceleración" de la economía española y, "por ello", el voto del PP "debe ser no".

En cuanto a la política territorial del PSOE, para Lorite "es errática, con cesiones al secesionismo, olvidando la unidad de España", y "por eso", según ha insistido, el voto del PP "debe ser no", e "igual ocurre con la política internacional, donde perdemos peso en la UE, donde no ha sido capaz de demostrar liderazgo en América Latina, donde Pedro Sánchez jugó un dudoso papel en el apoyo a la oposición el régimen de Maduro, y por eso también debemos votar no".

A ello hay que sumar "el papel que está imponiendo a RTVE, que se usa para entrevistar y blanquear a un terrorista de ETA, dejando por los suelos la dignidad de las victimas del terrorismo y de todo un país, que ha sufrido mucho a causa de personajes como Otegui".

En el ámbito más provincial, Lorite ha opintado que "el tiempo de Gobierno de Pedro Sánchez ha sido improductivo", a pesar de que "tenían para ejecutar las inversiones que el PP dejó previstas en los PGE para proyectos tan importantes como la conversión en autovía de la N-432, la Obligación de Servicio Público del cercanías entre Palma del Río y Villa del Río, más trenes para la estación AVE de Los Pedroches, la finalización de la Biblioteca Pública del Estado, o las dos comisarías de Policía Nacional de Córdoba".

En consecuencia, Lorite ha resaltado que, "por muchos motivos, el Partido Popular dice no a la investidura de Pedro Sánchez, que es lo mismo que decir si a España y a su futuro", y "el PP no puede avalar con su abstención una investidura sin proyecto, sin programa y sin horizonte".