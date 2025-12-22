La lotera de Carrefour de Armilla (Granada) vuelve a repartir la suerte con otro quinto premio, el 61.366

Varias personas rellenan los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. - Eduardo Parra - Europa Press

GRANADA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Rosa Ruiz, que regenta la Administración número 30 de Granada, situada en el Carrefour de Armilla, ha vuelto a repartir la suerte en este Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad con otro quinto premio, el 61.366, que ha dejado 60.000 euros entre sus clientes con la venta de una serie.

Ello se suma a los 600.000 euros que ha distribuido con la venta del 23.112, primer quinto premio del sorteo, del que ha dispensado 10 series a sus clientes habituales que están abonados a este número y a una empresa de Galicia.

Rosa, que regenta esta administración desde hace cuatro años, ha señalado que en ambos casos se trata de números "muy repartidos" entre clientes del barrio del Zaidín donde se asienta su negocio, trabajadores a los que este pellizco "les va a venir muy bien para pasar las Navidades", según relata en declaraciones a Europa Press.

Ella no se ha quedado con ninguno de estos décimos, según lamenta entre risas, si bien se muestra satisfecha de haber llevado la suerte a muchos de sus clientes habituales, a los que incluso ha llamado en persona para darles la buena noticia.

El 23.112 "es un número abonado que los clientes juegan los sábados y también en Navidad, aparte de ellos tenemos clientes que también lo llevan por la web y hay una empresa que lo juega desde hace varios años que se lo mandamos, tanto para este sorteo como para el del Niño", relata Rosa.

También el 61.366 ha quedado muy repartido, según precisa Rosa, que se muestra muy "contenta e ilusionada" al haber dado estos premios en la tercera Navidad en la que lleva al frente de esta administración.

"Habíamos dado varios premios, pero nos faltaba dar el de Navidad, este año nos hemos desquitado", ha bromeado la lotera.

Por su parte, el número 25.412, que ha resultado agraciado con el cuarto quinto, también ha dejado un pellizco de 6.000 euros en la localidad de Maracena (Granada) con la venta de un décimo.