La lotera de Cazorla (Jaén) celebra el cuarto premio con el 78.477: está "muy repartido" entre vecinos y turistas

Archivo - Vista de Cazorla /Archivo - AYUNTAMIENTO DE CAZORLA - Archivo

CAZORLA (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

María José Yuste, la responsable de la Administración número 1, situada en la calle Doctor Muñoz, 1, de Cazorla (Jaén) ha indicado a Europa Press que han vendido 120 billetes del 78.477, lo que equivale a 1.200 décimos que han sido "muy repartidos" entre vecinos y turistas.

El 78.477 ha dejado en Cazorla un primer cuarto premio del que se han vendido en ventanilla 1.200 décimos, premiado cada uno de ellos con 20.000 euros.

Además, según Yuste, muchos de estos décimos se han ido fuera de Cazorla por ser un municipio "muy turístico". "Hemos vendido muchos décimos a turistas, pero no sabemos dónde se habrán ido", ha dicho Yuste.

La lotera ha indicado que es la primera vez que dan un premio del sorteo extraordinario de Navidad. "Hemos dado muchos premios, pero de Navidad es el primero", ha dicho Yuste que representa la tercera generación para esta administración de Lotería que abrió sus puertas en 1957.