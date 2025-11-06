La Lotería Nacional dedica un décimo al Instituto de Astrofísica de Andalucía con motivo de su 50º aniversario

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Astrofísica de Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAA-CSIC) protagoniza con motivo de su 50º aniversario la imagen de un décimo de Lotería Nacional que le ha dedicado la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado el próximo miércoles, 13 de noviembre.

Las imágenes estarán dedicadas a esta conmemoración, cuyos décimos ya están disponibles en los puntos de venta de Loterías. El diseño del décimo incluye la imagen más representativa del aniversario: el mural del artista urbano granadino Niño de las Pinturas, que desde marzo adorna la fachada de la institución en el barrio del Zaidín de Granada.

La obra, que simboliza el vínculo del centro con la ciudad de Granada y su compromiso con la sociedad, marcó el inicio del programa de actividades conmemorativas del aniversario. Con la emisión de este décimo, además de conmemorar los 50 años de historia de este organismo, Loterías "vuelve a consolidar su apoyo a las instituciones y entidades estatales, compartiendo con ellas los valores de servicio público, transparencia y compromiso con la sociedad", según ha informado el IAA-CSIC en una nota de prensa este jueves.

A través de este décimo, se dará a conocer a la sociedad tanto el aniversario como la labor que realiza el IAA-CSIC y el equipo humano que lo compone. "Estamos muy agradecidos a Loterías y Apuestas del Estado por sumarse a esta celebración tan especial. Para nosotros, este décimo es un regalo más a la ciudadanía, una forma de compartir con toda España la ilusión por la ciencia y el trabajo realizado durante estos cincuenta años", ha señalado su directora, Olga Muñoz.

Durante este año, el IAA-CSIC ha celebrado medio siglo de investigación del universo en todas sus escalas, un recorrido que abarca desde el estudio del Sol hasta las galaxias más lejanas, y en el que ha desarrollado la instrumentación que permite explorarlas. El aniversario ha sido también una oportunidad para acercar la ciencia a la sociedad y reconocer la labor de quienes han formado parte de la historia del centro, así como de las entidades e instituciones que lo han acompañado en su trayectoria.

Entre las actividades organizadas destacan la elaboración de un dossier que recoge los principales hitos del centro; un libro conmemorativo que repasa su historia a través de sus logros científicos y tecnológicos, así como de las vivencias de su personal; y propuestas culturales como "El Universo a bocados", un evento que combinó ciencia y gastronomía, o la exposición 'Un cambio de perspectiva', actualmente instalada en la Carrera de la Virgen e ideada para invitar a reflexionar sobre el cosmos y nuestra relación con él.

El programa culminó el pasado 22 de octubre con un acto institucional celebrado en el Centro Cultural CajaGranada Memoria de Andalucía, que reunió a más de 300 personas entre personal del IAA-CSIC, representantes institucionales, colaboradores y amigos. El evento, diseñado por la agencia de comunicación doctortrece, incluyó un espectáculo teatral y musical diseñado por la compañía Lavievel, bajo la dirección de Emilio Goyanes.

El décimo conmemorativo contribuirá a dar a conocer el 50 aniversario del IAA-CSIC en todo el territorio nacional, acercando su historia y su compromiso con la ciencia a miles de personas. Para el sorteo del 13 de noviembre se han puesto a la venta seis millones de décimos en toda la red comercial de Loterías, lo que permitirá dar una gran difusión a este 50 aniversario. Este sorteo de Lotería Nacional repartirá 12,6 millones de euros en premios, entre los que destacan un primer premio de 300.000 euros por serie y un segundo premio de 60.000 euros por serie.