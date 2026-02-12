La Loyola se sitúa entre las universidades españolas "mejor posicionadas" en sostenibilidad en el ranking UI GreenMetric

Archivo - Cvirus.- Un estudio de la Loyola indica que el turismo en Andalucía ha caído un 59% a causa de la pandemia - UNIVERSIDAD LOYOLA - Archivo

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola ha sido reconocida en la edición 2025 del ranking internacional UI GreenMetric, que evalúa el compromiso de las universidades con la sostenibilidad desde una perspectiva ambiental, social y económica. En esta edición, Loyola ha participado por primera vez situándose en el puesto 410 a nivel mundial, 107 en Europa y trece en España, entre un total de 1.745 instituciones de 105 países.

Además de esta posición global, la Universidad Loyola ha sido distinguida como "mejor universidad" nueva participante, un reconocimiento que "pone en valor su estrategia institucional en materia de sostenibilidad y su rápida consolidación en un ranking de referencia internacional, teniendo en cuenta la juventud de la institución en Andalucía", ha destacado la institución en una nota de prensa.

El ranking UI GreenMetric se basa en seis grandes áreas: infraestructuras y entorno, energía y cambio climático, gestión de residuos, gestión del agua, transporte y educación e investigación, combinando indicadores cuantitativos --como consumos, infraestructuras o superficie verde-- con la existencia de políticas, acciones y mecanismos de seguimiento en cada uno de estos ámbitos.

La Universidad Loyola ha obtenido una puntuación total de 7.197,5 puntos, frente a los 9.600 puntos de la universidad líder mundial, Wageningen University & Research, y los 8.787,5 puntos de la universidad mejor posicionada en España, la Universidad de Granada. Estas diferencias responden en gran medida a factores estructurales, como el tamaño, la antigüedad o el volumen de infraestructuras, que favorecen a estos centros de gran dimensión y larga trayectoria.

En este contexto, la posición alcanzada por la Universidad Loyola resulta especialmente significativa para una universidad de tamaño medio y de creación reciente, que compite en igualdad metodológica con instituciones de referencia internacional. Uno de los bloques con mejor desempeño de la Universidad Loyola es el de energía y cambio climático, donde alcanza 1.800 puntos, una puntuación muy próxima a la de universidades líderes como Wageningen (1.950) o la Universidad de Granada (1.975). Este ámbito evalúa variables como las políticas de eficiencia energética, el uso de energías renovables, la reducción de emisiones y la monitorización del consumo eléctrico.

También destaca el área de educación e investigación, con 1.000 puntos, que valora la producción científica relacionada con sostenibilidad, la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la docencia, los programas formativos y el impacto social del conocimiento generado. Estos resultados reflejan que la sostenibilidad forma parte del núcleo de la actividad académica e investigadora de la institución.

En gestión del agua, la Universidad Loyola obtiene 1.475 puntos, un resultado sólido en un ámbito especialmente exigente, que tiene en cuenta sistemas de control del consumo, medidas de eficiencia hídrica y políticas de protección de los recursos hídricos. En el ámbito de infraestructuras y entorno, el ranking valora aspectos como la proporción de zonas verdes, el diseño sostenible de los edificios y la planificación del uso del espacio. En este apartado destaca especialmente el Campus de Sevilla, reconocido como el único campus integrado del mundo con certificación LEED Platinum, la máxima distinción internacional en diseño y construcción sostenible.

El rector de la Universidad Loyola ha subrayado que este reconocimiento "pone de relieve el firme compromiso de la Universidad Loyola con la sostenibilidad, un compromiso que es transversal, estratégico y profundamente arraigado en nuestra identidad institucional como universidad de la Compañía de Jesús". Asimismo, ha señalado que "en Loyola entendemos que la sostenibilidad no es únicamente un objetivo, sino una forma integral de abordar la formación, la investigación, la innovación y la gestión de nuestros campus".

El rector ha destacado también la dimensión social de este compromiso: "Nuestro propósito es contribuir, desde la excelencia académica e investigadora y desde nuestra misión social, a la construcción de un futuro más justo, equitativo y respetuoso con el planeta, conscientes de que el daño al medioambiente es, a la vez, un daño a los más vulnerables". En este sentido, ha afirmado que "nuestra destacada posición en el ranking es fruto del esfuerzo colectivo de toda la comunidad universitaria y de los avances logrados en los indicadores que UI GreenMetric evalúa", y ha añadido que este reconocimiento "confirma que avanzamos en la dirección correcta y refuerza nuestra convicción de que la sostenibilidad debe seguir siendo un pilar esencial de nuestra misión universitaria".