Luz Casal, Love of Lesbian, Los Planetas, Loquillo y Siloé en el 45º Festival de la Guitarra de Córdoba

Archivo - El cantante José María Sanz, ‘Loquillo’, en una imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba despliega una constelación de grandes nombres del rock y el pop español en una cita ya imprescindible. Loquillo, Luz Casal, Love of Lesbian, Los Planetas y Siloé estarán frente de un cartel que también reúne a Warcry y Ángelus Apátrida o el estreno absoluto de Teddy Bautista y las propuestas de raíz de Sanguijuelas del Guadiana y Aslándticos.

Según ha indicado el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) en una nota, el ciclo previo arranca además con tributo al 40º aniversario de Brothers in Arms de Dire Straits, uno de los álbumes más vendidos de la historia del rock, de la mano Brothers in Band. Organizado por el IMAE, el festival celebra su nueva edición del 1 al 11 de julio.

El 27 de junio, el Gran Teatro acoge en el ciclo previo el espectáculo Dire Straits-Brothers in Arms 40th Anniversary Tribute Tour, en el que Angelo Fumarola no se limita a reproducir el estilo guitarrístico de Mark Knopfler, sino que captura su postura, gestualidad y forma de transmitir emoción sin artificios. La propuesta ha recorrido Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido, Colombia y México antes de llegar a Córdoba, recreando con todo detalle la monumental gira de 1985-1986 que convirtió a Dire Straits en uno de los grandes nombres del rock mundial.

Con 25 años de trayectoria y un disco que marca el final de etapa, Love of Lesbian llega al Teatro Axerquía el 1 de julio como una de las bandas más influyentes del indie español de las últimas dos décadas. Con cuatro nominaciones a los Grammy Latino y un Auditorio Nacional de México agotado en 2018 los catalanes presentan Ejército de Salvación, su décimo álbum de estudio, grabado con colaboraciones de Rigoberta Bandini, Eva Amaral, Zahara, Leiva y Jorge Drexler. El disco, concebido como un homenaje a la amistad y a su trayectoria, acompaña una gira que concluirá en 2026 y que abre una transición hacia una etapa más pausada y creativamente libre.

Sanguijuelas del Guadiana y Aslándticos comparten el Teatro Axerquía el 2 de julio en una noche que reivindica el rock de raíz hecho desde la periferia. Los primeros, tres jóvenes extremeños criados en la llamada Siberia Extremeña que tomaron las influencias de Extremoduro, Triana, Estopa y Nirvana y para convertirlas en algo propio: una propuesta construida desde el regreso al pueblo y el compromiso con la autenticidad que los ha llevado de los ensayos en Casas de Don Pedro a los escenarios nacionales.

La otra cara de la noche la pone Aslándticos, banda cordobesa que cumple 20 años desde que tres amigos se reunían a las espaldas de la antigua fábrica de cementos Asland para tocar y componer. Dos décadas de mestizaje entre reggae, flamenco, funky y pop que los ha convertido en uno de los grupos más queridos de la escena independiente española, con un nuevo disco en ciernes y la energía de quien sabe que la música, como ellos mismos han defendido, puede cambiar el mundo.

El 3 de julio, el Gran Teatro acoge el estreno absoluto de 'Ciclos 5.0. El Periplo de las Heroínas' de Teddy Bautista, fundador de Los Canarios que regresa con una ópera electrónica de gran formato: 18 artistas en escena, con nueve bailarinas cordobesas, el propio Bautista al sintetizador y el multiinstrumentista Pablo Salinas, bajo la dirección escénica y coreográfica de NurilandS.

El festival incorpora además en su programa formativo una masterclass impartida por Pablo Salinas que plantea una pregunta tan sencilla como disruptiva: ¿Qué pasaría si tu guitarra pudiera generar ideas armónicas completas o controlar un robot? Del 5 al 7 de julio, el curso 'Guitarras, robots, inteligencia artificial. El futuro de la creación musical' propone a músicos --no a programadores-- integrar la inteligencia artificial y los autómatas en su proceso creativo, con la guitarra como punto de partida y el lenguaje MIDI como puente entre la composición, la IA y la robótica.

LOS PLANETAS

Más de tres décadas en la escena y una discografía que ha convertido a Los Planetas en referentes incuestionables: del Big Bang del indie español con 'Super 8' (1994) hasta 'Las canciones del agua' (2022), pasando por hitos como 'Una semana en el motor de un autobús' o 'La leyenda del espacio'. Actuarán en el Teatro Axerquía el 3 de julio.

La noche del 4 pertenece al metal y tiene dos caras bien distintas. Warcry representa el poder y la épica: la banda ovetense fundada en 2002 lleva más de dos décadas construyendo himnos que han trascendido el circuito del metal para instalarse en el imaginario colectivo del rock en español. Por su parte, Ángelus Apátrida aporta la otra cara: agresividad técnica y proyección internacional.

El trío vallisoletano Siloé formado por Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos ha construido uno de los fenómenos de directo más llamativos de la escena española reciente: 'sold out' en más de 35 fechas --Córdoba incluida--, ocho conciertos en La Riviera de Madrid en un año y más de un millón de oyentes en plataformas. Su nombre llegó incluso a los oídos de Coldplay, que recomendó su música en redes sociales. Actúan el 5 de julio con 'Santa Trinidad' como estandarte y el impulso de 'Las Palabras', su último single, que abre una nueva etapa creativa.

TRES VOCES DEL ROCK ESPAÑOL

Tres voces y tres generaciones comparten el Teatro Axerquía el 8 de julio en dos espectáculos distintos. Luz Casal presenta 'Me voy a permitir', el trabajo más ecléctico de su carrera: diez canciones, diez actitudes, diez formas de entender el mundo desde la libertad de quien ya no tiene que demostrar nada. Chanson francesa, cancionero latinoamericano, rock de raíz --todo cabe en una artista que, como escribió Pablo Guerrero, puede acariciar como la seda o desgarrar como los colmillos de un animal herido--.

Por su parte, Nat Simons y Aurora Beltrán protagonizan un concierto que es toda una reivindicación del rock español desde dos generaciones distintas y la unión de dos grandes representantes femeninas del género. Simons, que ha llenado dos veces el Movistar Arena de Madrid y grabado su nuevo disco en Nashville con Álex Muñoz --productor de Margo Price y John Hiatt-- y Jaquire King --productor de Bruce Springsteen, Kings of Leon y Tom Waits--, y Beltrán, voz inconfundible de Tahúres Zurdos con un repertorio de himnos que han resistido el paso del tiempo, con temas como 'La Noche Es (Because the Night)', 'Tocaré' o 'Planeta Ruido'.

LOQUILLO

Con 47 años en la música y ninguna concesión, Loquillo es de esos artistas que han hecho del directo una declaración de principios y de la coherencia su mejor argumento.

El 9 de julio cierra el bloque de rock con Corazones Legendarios, un disco que nació como homenaje a Legendary Hearts de Lou Reed y que reúne a Bunbury, Leiva, Rubén Pozo, Alaska, Manolo García, Carlos Segarra, Coque Malla, Andrés Calamaro, Carlos Tarque, Miguel Ríos, Kutxi Romero y Dani Martín --una selección que es en sí misma un mapa del rock español de las últimas cuatro décadas--. Sobre el escenario, una banda rotunda que convierte cada show en una demostración de que el rock, cuando se hace con convicción, no caduca.