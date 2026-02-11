Archivo - La escritora Luz Gabás en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora Luz Gabás será la pregonera de la Feria del Libro de Jaén 2026. El pregón tendrá lugar el próximo 8 de mayo, en la sala presentaciones del recinto de la Feria en del transcurso de un acto que será el inicio oficial de la XXXIX edición de la Feria.

El presidente de la Asociación Provincial de Librerías y Papelerías de Jaén, Francisco González, ha apuntado que Gabás es "una de las escritoras más importantes del panorama literario nacional", y ha mostrado su satisfacción por aceptar la invitación.

"Queremos que la Feria del Libro de Jaén continúe creciendo, y para ello es fundamental que los lectores tengan cerca a algunos de sus escritores preferidos. Luz Gabás es un referente literario español, y le estamos muy agradecidos porque haya querido estar en Jaén y compartir con los jiennenses amantes de los libros un momento tan importante como es el pregón de la Feria del Libro", ha dicho González.

La Feria del Libro de Jaén "se viene caracterizando por dar cobertura a escritores y escritoras menos mediáticos que tienen mucha dificultad para hacerse un hueco en un sector tan complicado y complejo como es el de los libros", aunque "también es importante que en la Feria del Libro haya presencia de los grandes nombres de la literatura porque ayuda al crecimiento y promoción de la Feria, pero también de los escritores menos conocidos que pueden compartir espacio con los grandes".

Ganadora del Premio Planeta 2022, Luz Gabás es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Zaragoza. Durante años compaginó la enseñanza universitaria con otras actividades como la traducción, publicación de artículos, investigación literaria y lingüística, a la vez que participaba en proyectos culturales, teatrales y de cine.

Publicó su primera novela en el año 201. Fue 'Palmeras en la nieve' y se convirtió en un fenómeno de crítica y ventas. Desde entonces ha sido traducida a varios idiomas. En 2022 recibió el Premio Planeta con la novela 'Lejos de Luisiana'. Su última obra es 'Corazón de oro', que vio la luz en el año 2025.