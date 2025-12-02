Luz verde del Parlamento a la Ley de Espacios Productivos con el apoyo exclusivo de PP-A

El consejero de Industria, Jorge Paradela, este martes en su turno de cierre en el debate final de la Ley de Espacios Productivos para el Fomento de la Industria en Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Espacios Productivos para el Fomento de la Industria en Andalucía (LEPA), justamente a los tres meses de que saliera del Consejo de Gobierno, que acordó remitir este texto legal en su reunión del día 2 de septiembre, jornada de reinicio del curso político.

La norma ha recibido luz verde de la Cámara autonómica con los únicos votos favorables del Grupo Popular y ha cosechado el rechazo de los grupos Socialista, Vox en Andalucía, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, al igual que ha sucedido con la otra norma aprobada, la de Vivienda. El Pleno de la Cámara autonómica rechazó el 8 de octubre la enmienda a la totalidad que presentó el Grupo Socialista.

Es un texto legal de 92 artículos agrupados en cinco títulos, 14 disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias y seis disposiciones finales. La Ley de Espacios Productivos la encuadra el Gobierno andaluz como una de las medidas del Plan Crece Industria.

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha reivindicado en su intervención de cierre del debate final de la norma que "Andalucía reúne el 40% de los espacios productivos de España, de los parques empresariales y polígonos industriales de España", por lo que se ha mostrado convencido de que "supondrá una contribución al crecimiento de la industria en nuestro país" y de esta forma Andalucía "se convertirá en una referencia a nivel nacional".

Paradela ha argumentado que "tener entornos productivos modernos va a favorecer la atracción de inversiones y de nuevos proyectos empresariales que generen oportunidades en los municipios y comarcas andaluces".

La Junta ha apelado a su deseo de "contribuir a mejorar los polígonos industriales de la comunidad tanto en infraestructuras como en servicios" y "facilitar la implantación de industria para crear actividad y empleo".

Ha sostenido la aspiración de "acabar con la visión" de que los polígonos "no se adecuan a las necesidades actuales del sector industrial y que adolecen de instrumentos regulatorios, de planificación o de gestión para abordar su modernización y mantenimiento".

En su retrato del sector el Gobierno andaluz ha señalado que la región tiene 2.379 espacios productivos repartidos en más de 540 municipios andaluces que albergan a 46.500 empresas y 10.000 autónomos. Estima la Junta que suponen un 40% de los polígonos a nivel nacional.

La norma introduce la figura del Espacio Industrial Protegido, reconocimiento para "preservar los espacios de alto valor industrial y de elevado impacto económico y social", por ello se beneficiarán de una tramitación administrativa preferente para la implantación de actividades industriales.

Tendrá ventajas como la agilidad en la tramitación de permisos, la preferencia para la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía (UAP) o el acceso a incentivos específicos.

El texto incluye figuras de atracción de inversiones como es el caso de los 'Proyectos Tractores de la Industria'; los planes directores; las oficinas locales de Espacios Productivos o el Gabinete Técnico de Espacios Productivos de Andalucía; los planes específicos de actuación o el régimen de incentivos.

Contempla herramientas para afrontar la limitación del crecimiento de los polígonos, relacionado con la disponibilidad de energía eléctrica. Prevé la elaboración de un inventario de la capacidad de potencia eléctrica en estos espacios, la tramitación simplificada para instalaciones energéticas, la reserva de terrenos para usos industriales y energéticos, planes de fomento de la electrificación de la demanda industrial y autoconsumo, el desarrollo de redes cerradas, o ayudas para la mejora y desarrollo de las infraestructuras energéticas, entre otras actuaciones.

CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS PRODUCTIVOS

La ley clasifica los espacios productivos en tres niveles según sus infraestructuras y servicios, que pueden ser básico, avanzado y avanzado-excelente. Se añaden las etiquetas de polígono 'fabril' en función de su especialización industrial, y de 'inteligente', 'sostenible' o 'Eco-green', según su grado de adecuación a la transición ecológica y digital. Se pretende así que todos los polígonos conozcan su situación de partida y les ayude a destacar sus potencialidades.

Además de la elaboración de la norma la Consejería de Industria prevé una línea de ayudas de 50 millones de euros para la mejora de los polígonos, dentro de un nuevo programa de incentivos.