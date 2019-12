Maeztu abordará en una reunión con Instituciones Penitenciarias en Madrid las muertes de presos en cárceles andaluzas

Publicado 10/12/2019 16:41:26 CET

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha anunciado este martes que tras las vacaciones de Navidad tiene previsto mantener una reunión "a fondo" en Madrid con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en la que abordará las muertes de presos que se están registrando en las últimas fechas en cárceles andaluzas.

Así lo ha apuntado Maeztu en unas declaraciones a Canal Sur, recogidas por Europa Press, en la que ha tildado de "preocupante" la repetición de casos de fallecimientos de presos en cárceles andaluzas, si bien ha aclarado que, en su nuevo mandato al frente de la Defensoría del Pueblo andaluz, ya tenía "previsto" dedicar "una especial atención al mundo de los presos".

Al respecto, ha explicado que la Defensoría cuenta con "una media de 300 quejas del mundo de presos en la atención a las necesidades y ayudas que como familias tienen en Andalucía", y ha detallado que las quejas "se han concentrado este año mucho más en Sevilla".

Maeztu ha indicado que, al respecto de este tema, se hace diversas "preguntas previas" como "qué controles hay, si funcionan los protocolos" en las cárceles, "si los mismos presos están colaborando en la atención médica, si hay suficientes médicos para este tipo de atención", o si "la salud mental o enfermedades asociadas tienen influencia".

De esta manera, en la reunión prevista con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, que "está muy preocupado por estas cosas", Maeztu va a abordar este asunto, que "está muy asociado con el tema de salud mental", según ha precisado, para "saber cómo mejorar, qué ha fallado, qué protocolo no se ha puesto", y, en suma, "para humanizar las cárceles".

Tras apuntar que el secretario general de Instituciones Penitenciarias cuenta con "un historial" previo "muy adecuado para la defensa de estos derechos", el Defensor ha apuntado que cree que "falta personal de Psiquiatría y Salud mental" en las cárceles, "pero no tanto porque en las relaciones de puestos de trabajo (RPT) no existan, sino porque no están cubiertas" las plazas, según ha apostillado.

Maeztu ha concluido expresando su confianza en que "podemos dar una respuesta de mejora sobre todo" y para que "no se vuelva a repetir" esta situación, y las circunstancias actuales van a "servir ahora de una especie de atención para profundizar en las causas y que no se repitan más".