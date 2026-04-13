Maíllo acusa a Moreno de querer "cargarse" la FP pública "empezando" por ciclos dirigidos a los "más vulnerables"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ofrece declaraciones a los medios tras una reunión con el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en la sede de CCOO, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno andaluz y del PP-A, Juanma Moreno, así como a dicha formación política, de querer "cargarse" la "Formación Profesional pública", y de empezar para ello "por los más vulnerables, por alumnos que necesitan más apoyo y por ciclos formativos que reúnen las características para atenderlos dignamente".

Así lo ha trasladado este lunes Antonio Maíllo en un audio remitido a los medios de comunicación después de que, según ha indicado, se hayan conocido las "instrucciones" que estaban dando desde la Junta "a direcciones de los centros de manera verbal para no transmitirlo por escrito, y para hacerlo también después de las elecciones" autonómicas del 17 de mayo "si es que ganan", y que pasaría por "suprimir ciclos formativos de grado medio, principalmente de Formación Profesional básica para alumnado con necesidades de atención específica".

Eso iría "acompañado de la apertura de más plazas privadas frente a las plazas públicas", según ha advertido el candidato de Por Andalucía, que al respecto ha llamado la atención acerca de que "el coste para la familia en un ciclo formativo privado es de 4.000 euros por curso", algo que tienen que afrontar "porque Moreno Bonilla y el Partido Popular no ofrecen suficiente oferta educativa", según ha criticado.

Frente a ello, Antonio Maíllo ha querido dejar claro que desde la coalición Por Andalucía se comprometen si alcanzan el Gobierno de la Junta a que la FP sea "pública, gratuita, y ningún joven ni estudiante que quiera formarse" tenga que "pagar ni un euro por tener un ciclo formativo de grado superior o de grado medio".

"La formación privada va a pasar a mejor vida si Por Andalucía gobierna, y desde luego la Formación Profesional pública va a ser la única protagonista de la formación de nuestros jóvenes", ha sentenciado el candidato y dirigente de IU para finalizar.