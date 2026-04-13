Montero denuncia que Moreno "cierra la puerta a la inserción laboral a jóvenes con necesidades especiales"

Imagen de la presentación del proyecto para Sanidad de la candidata socialista, María Jesús Montero de cara a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo. En Cádiz, a 11 de abril de 2026. (Foto de archivo). - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha denunciado este lunes que el presidente del Gobierno andaluz y del PP-A, Juanma Moreno, "cierra la puerta a la inserción laboral a jóvenes con necesidades educativas especiales (NEE)".

Así lo ha afeado la candidata socialista en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que comparte una información de 'eldiario.es' que indica que el Gobierno de Juanma Moreno "ultima la supresión de los ciclos formativos de grado básico dirigidos a alumnado con necesidades educativas especiales".

María Jesús Montero ha reaccionado a esa información y ha replicado desde dicha red social que "suprimir gran parte de los ciclos de FP dirigidos a este alumnado es darles la espalda a ellos y a sus familias".

De igual modo, la dirigente socialista ha aludido a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo para apelar directamente a los ciudadanos, a quienes subraya que, con su "voto, se decide el futuro de la juventud".

"Quejarse no lo arregla, votar sí", asevera María Jesús Montero, quien completa su comentario con el mensaje --presentado como 'etiqueta' del apunte de 'X'-- de 'Defiende lo público', y el aviso de que "luego será tarde".

