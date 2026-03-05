Maíllo afea a Moreno ir a Bruselas "a hablar mal del Gobierno" y sin conocer "cómo funcionan los tratados comerciales"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, durante reunión con representantes de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Parlamento de Andalucía, a 5 de marzo de 2 - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha criticado este jueves que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), haya ido a Bruselas "a hablar mal del Gobierno de España, y encima metiendo la pata y desconociendo absolutamente cómo funcionan los tratados comerciales".

Así lo ha señalado el dirigente de IU en una atención a medios en el Parlamento andaluz al hilo de una reunión con representantes de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, y a propósito de unas declaraciones del presidente de la Junta, este pasado miércoles desde Bruselas, que Maíllo ha dicho que le han "ruborizado" y "avergonzado".

En concreto, Moreno alertó este miércoles de la "repercusión" que tendrá para "todos los ámbitos de la economía andaluza", incluidas "las clases medias y trabajadoras", la "amenaza" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la negativa del Gobierno de España a autorizar el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) en el conflicto de Oriente Medio, y advirtió de que ha percibido durante sus contactos en Bruselas que España "se ha quedado aislada del grupo de los grandes países" de la Unión Europea (UE) por este posicionamiento.

Antonio Maíllo ha replicado al presidente andaluz que "Trump no puede hacer nada contra España en términos comerciales" y no puede "romper los tratados comerciales que tiene con la Unión Europea". "Es como si desde la Unión Europea quisiéramos poner medidas contra el estado de Carolina del Sur", es que "así no es" como se puede actuar, ha abundado el dirigente de IU.

En esa línea, el candidato de Por Andalucía ha tildado de "preocupante" que "un presidente de la Junta intente utilizar su artillería contra el Gobierno de España desde el absoluto desconocimiento", por lo que ello evidencia en relación a su "capacidad para dirigir Andalucía", ha añadido.

Además, Maíllo ha remarcado que "lo que genera preocupación económica y comercial es la guerra", y "Estados Unidos e Israel son la principal amenaza para el bienestar en todos los sentidos de Andalucía", de forma que no sólo habría que hablar de "relaciones, de problemas comerciales, de afectación" de ese conflicto en las ventas de productos como el vino o el aceite, sino que "hablamos de todo, porque si hay guerra no hay, ni tenemos sanidad, ni educación, ni economía", ha advertido.

En esa línea, ha indicado que le "parece lamentable que al representante de Andalucía no se le ocurra hablar ni interpelar a una cultura de paz", que es la que, en opinión de Maíllo, mejor define a esta comunidad, y que, "lejos de eso", Juanma Moreno "hable de gobiernos serios" desde la premisa de que, "si estuviera él gobernando" en España, y "si por él fuera, las bases de Rota y Morón estarían siendo utilizadas para una guerra ilegal que va contra el derecho internacional".

"Y eso es lo que tienen que saber desde Andalucía, el riesgo que cometemos con estos indocumentados y que ponen en riesgo la paz en nuestro país", ha aseverado Antonio Maíllo, quien frente a ello ha celebrado la negativa del Gobierno español del que forma parte IU --como organización integrada en Sumar, socio de coalición del PSOE en el Ejecutivo-- al uso por parte de Estados Unidos de las bases militares de Rota y Morón para el referido conflicto con Irán.

El representante de IU ha concluido lamentando que el "moderado, entre comillas y con toda la ironía" posible, de Juanma Moreno, adopta "una política de sumisión a Trump" al frente de "un gobierno que ni ha avisado a sus aliados, que es el más desleal con toda la estructura de los supuestos aliados, y que lo que pide es sumisión a sus guerras, que no son sólo ilegales, sino inhumanas y que pueden poner en riesgo la paz mundial", según ha advertido Antonio Maíllo para concluir.