Maíllo asegura que Moreno "le da la mano a los especuladores" con su rechazo a la huelga general del 11N

Archivo - El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, atienden a los medios con motivo de la movilización convocada por CCOO en apoyo a los trabajadores del sector logístico de Sevilla. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha asegurado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "da la mano a los especuladores" al mostrar su rechazo a la huelga general convocada para el 11 de noviembre.

"En política estamos para ayudar a la gente y la gente necesita que se le baje el alquiler. Sin embargo, Moreno Bonilla da la mano a los especuladores y ha decidido no poner tope a los precios de alquiler. Por eso está en contra de la huelga general del 11 de noviembre", ha señalado este lunes en un audio remitido a los medios.

En esta línea, ha recordado que los diputados de Por Andalucía no acudirán al Pleno del miércoles, en el que se debaten las enmiendas de los presupuestos, en señal de apoyo a la huelga.

"Porque Partido Popular y Vox apoyan a quienes te expulsan de tu casa y de tu barrio en vez de estar con los andaluces y las andaluzas. Nosotras lo tenemos claro. Vamos a apoyar la huelga general y vamos a donar nuestro salario al sindicato de inquilinas", ha afirmado Maíllo.

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, aseveraba este domingo que "los políticos no tenemos derecho a huelga", ante la ausencia anuncia de Adelante Andalucía y Por Andalucía al Pleno del miércoles. Al respecto, ha defendido que el deber de los representantes públicos es "estar donde corresponde".