El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, en una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha señalado que el programa electoral del PSOE "hace copia y pega" de algunas propuestas programáticas de Frente Amplio que "ha intentado aprobar en Consejo de Ministros y se han negado".

"La regularización de los horarios laborales o la propuesta del voto a los 16 años cuando quieran se pueden aprobar en el Consejo de Ministros, y eso es lo que me preocupa, que el PSOE de pronto sea en quince días de rojerío imperante para después frenar todas las iniciativas que presume que va a llevar a un Consejo de Ministros que ya le hemos planteado nosotros", ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz.

En este sentido, ha apelado al apoyo de la coalición en las próximas elecciones paran "poner políticas que rompen los techos de cristal sobre la mesa y quienes somos valientes en las instituciones". Asimismo, ha vuelto a poner en valor las últimas movilizaciones ciudadanas, como la huelga general y las acampadas por la vivienda.

"Gracias a las movilizaciones en las calles, se nos empodera para llegar y conseguir el alcance que no se hubiera conseguido de otra forma, como han demostrado con el decreto Mari Carmen, que el propio Partido Socialista se negaba a aprobar", ha remarcado.

De cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre , Maíllo ha indicado que la coalición "aspira a mantener" los seis diputados que obtuvo Sumar en los comicios de 2023. "Porque son merecedores de una ratificación por el trabajo", ha subrayado a la par que ha defendido que Andalucía es la comunidad que "más se va a beneficiar" de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"Un trabajo que está demostrando que se ha hecho en beneficio de la clase trabajadora andaluza y a la que le pedimos la ratificación y el apoyo que tuvimos en el 23 para mantener esa posición que supondría garantizar un Gobierno que no sea reaccionario, un Gobierno de corte de progreso", ha explicado.