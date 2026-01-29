Maíllo asiste en el Parlamento a la comparecencia de Sanz sobre el accidente y reivindica el "ejemplo" de Adamuz

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo atiende a los medios antes del comienzo del pleno de hoy en el Parlamento de Andalucía, A 29 de enero de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). El Pleno e - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha asistido este jueves en el Pleno del Parlamento, "como candidato de Por Andalucía" a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, a la comparecencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, sobre el accidente ferroviario registrado el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), y ha reivindicado el "ejemplo" ofrecido por dicho municipio tras el siniestro.

Antonio Maíllo ha atendido a los medios antes del inicio de dicha comparecencia de la que ha dicho que esperaba que el consejero informara "con transparencia" de "todo lo realizado por el Gobierno de la Junta de Andalucía" en torno a este "terrible accidente que se llevó la vida de 45 personas".

El dirigente de IU y candidato de Por Andalucía, que ha asistido a la comparecencia del consejero desde la tribuna de invitados del Parlamento al no ser diputado, ha valorado que, tras esta catástrofe, "el pueblo de Adamuz demostró lo que demuestran los pueblos de Andalucía, solidaridad, una profunda vida en el sentido comunitario, mucho apego y cuidado a las víctimas".

Maíllo ha expresado su deseo de que en el Parlamento se extendiera la misma "responsabilidad", así como el "sentido de comunidad" y el "tono" del pueblo de Adamuz, y que el "ejemplo" del municipio se hiciera también presente en dicho "debate político".

De igual modo, el líder de IU se ha referido al funeral católico que este jueves por la tarde se oficia en Huelva por las víctimas del accidente, del que ha dicho desear que esté "a la altura del silencio necesario, el respeto por las víctimas y el alejamiento de cualquier operación de crispación" que pudiera darse en torno a este suceso.