Maíllo confía en que Por Andalucía protagonizará "un cambio de guión" y Moreno "perderá" la Junta tras las elecciones

El candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, en una visita a Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas, previstas para el mes de junio de este año, Antonio Maíllo, se ha declarado este viernes confiado en que la coalición de fuerzas de izquierda a la que representa protagonizará en dichos comicios un "cambio de guión", y el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "perderá" tras esas elecciones "el Gobierno andaluz" que preside desde enero de 2019.

Así se ha pronunciado el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) en una atención a medios durante una visita a Córdoba, donde este viernes por la tarde protagonizará un acto para exponer el proyecto de Por Andalucía que servirá además de antesala a la celebración del día de la comunidad autónoma que se conmemora el 28 de febrero.

Antonio Maíllo ha señalado que Por Andalucía acaba de "iniciar un carril que es un proyecto político unitario formado por muchas organizaciones y que ya por fin tiene un candidato", que es él mismo, por lo que "ya hay seguridad sobre la referencia política que lidera el proyecto", según ha valorado.

El candidato se ha declarado "convencido de que, con el trabajo que estamos haciendo, peinando cada uno de los pueblos y ciudades de Andalucía, y hablando con multitud de colectivos sociales, organizaciones sindicales y gente corriente, vamos a seguir con esa línea ascendente" que aprecia en los sondeos que se publican en relación a la expectativa de voto de la citada coalición.

De este modo, ha dicho estar esperanzado en que dicha confluencia pueda "dar un vuelco en Andalucía" en los comicios previstos en junio. Al respecto, ha apuntado que "los andaluces hemos dado muchas veces un cambio de guión: lo dimos el 28 de febrero de 1980 y lo vamos a dar en junio de 2026", según ha augurado.

En esa línea, ha criticado que, de cara a dichos comicios, "nos quieren resignar con que va a ganar otra vez Moreno Bonilla", y lo que él cree que va a pasar es que el líder del PP-A "no sólo no va a ganar las elecciones, sino que va a perder el Gobierno andaluz". "Y en ese empeño voy a concentrar todos mis esfuerzos de aquí a junio", ha aseverado Antonio Maíllo.

ORGULLO DE SER ANDALUZ

Por otro lado, el dirigente de IU se ha pronunciado también a preguntas de los periodistas sobre la encuesta sobre identidad andaluza que ha publicado este viernes la Fundación pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), que refleja, entre otras cuestiones, que un 90 por ciento de encuestados se declara "muy o bastante orgulloso" de ser andaluz.

Maíllo ha valorado esa cifra y ha subrayado que "en Andalucía tenemos un profundo sentido de comunidad", como, según ha añadido, lo demostraron los vecinos de Adamuz (Córdoba) "ante el terrible accidente de ferrocarril" que se registró en dicho municipio el pasado 18 de enero, y tras el que "dieron una lección al mundo", según ha valorado.

Dicho esto, Maíllo ha opinado que ese "orgullo de ser andaluz no sólo debe ser una identidad, sino que tenemos que transformarlo en empoderamiento institucional", y al respecto ha denunciado que el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno ha "bajado los niveles de autogobierno a lo más ínfimo de la historia de la autonomía andaluza".

Frente a ello, ha abogado por "un gobierno que esté a la altura de ese orgullo andaluz, que se convierta en un orgullo también y una referencia de una comunidad que se desarrolla, que rompe los índices absolutamente intolerables de desigualdad, que es el gran problema que tenemos en Andalucía", donde "hacen falta políticas valientes en favor de la gente vulnerable, y no sumiso a los poderosos, como están el Partido Popular y Moreno Bonilla", según ha zanjado.