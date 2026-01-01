Maíllo confía en candidaturas unitarias de izquierda a la altura del "momento histórico": "Soy el pesado de la unidad"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, durante la entrevista concedida a Europa Press. A 23 de diciembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, se ha reafirmado en su apuesta a favor de candidaturas unitarias en el ámbito político ubicado a la izquierda del PSOE de cara a las elecciones autonómicas que se avecinan a lo largo del recién iniciado año 2026, y al respecto se ha reivindicado a sí mismo como "el pesado de la unidad".

"Me dicen que soy el pesado de la unidad", ha declarado el líder de IU en una entrevista concedida a Europa Press en la que, en esa línea, ha subrayado que lleva ya aproximadamente año y medio como coordinador federal "pregonando", a veces "con más éxito y otras con menos, esas propuestas unitarias, y no nos vamos a cejar en intentar conseguirlas".

Tras valorar que en las pasadas elecciones extremeñas se consiguió esa unidad en el ámbito de la izquierda, ha admitido que en Castilla y León --donde está previsto que se celebren comicios autonómicos en el primer trimestre del nuevo año-- "puede estar más complicado", mientras que en Aragón, que celebrará elecciones el 8 de febrero, ya se ha confirmado que Podemos concurrirá con listas al margen de las que van a consensuar IU y Movimiento Sumar.

De igual modo, ha advertido de que "nunca" pierde "la esperanza de que también se produzca" esa unidad entre partidos de izquierda "en Andalucía, porque en el fondo no debemos perder la perspectiva de que aquí estamos en unos puestos de responsabilidad para servir a las aspiraciones de la gente", ha agregado.

En esa línea, ha defendido que si se antepone esa perspectiva, "va a haber buenos resultados de aspiración unitaria", y ha declarado sentirse "optimista" y "muy esperanzado con el recorrido que puedan tener estas elecciones, y con la capacidad que tenemos en la sociedad para desmentir a las encuestas".

EL CASO DE ANDALUCÍA

De este modo, y centrándose en el caso de Andalucía, donde IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz ya han confirmado que concurrirán a las elecciones autonómicas bajo la marca de 'Por Andalucía', Maíllo ha apuntado que no descarta aún que a esa coalición pueda sumarse Podemos, porque cree que "la reflexión del momento histórico en el que vivimos tiene que llevar a una propuesta de carácter unitario".

"Por Andalucía ya lo es", ha puntualizado no obstante el dirigente de IU antes de incidir en la idea de que, "atendiendo a este momento", cree que, "al final, desde el sentido común y la lógica de defensa de los intereses de la gente a la que defendemos, se abre paso una propuesta unitaria".

El también candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta en los próximos comicios andaluces ha agregado que le "gustaría" que dicha coalición la formaran también "colectivos que no sean organizaciones políticas en términos formales, pero que sí quieran aportar su grano de arena".

Al respecto, ha citado el caso de la plataforma Frente Amplio de Sevilla, con la que recientemente mantuvo una reunión, y que se va a incorporar la elaboración del programa electoral de Por Andalucía y quiere "participar en el proceso político", según ha valorado Maíllo, que ha considerado que eso es una "buena noticia que ojalá se vea acompañada por la incorporación de más actores políticos".

Preguntado por el caso concreto de Podemos Andalucía, que ha descartado formar parte de una coalición con IU si incluye también a Sumar, Maíllo ha subrayado que desde Izquierda Unida sostienen que "cabemos todos" en una misma candidatura, y en el momento actual de "aumento de apoyo a la extrema derecha, no nos podemos permitir muchos lujos, y toda fragmentación o división debilita", ha advertido.

En esa línea, se ha mostrado partidario de plantear propuestas a favor de la unión, aunque también "desde la defensa de la diversidad y de visiones políticas que no siempre tienen que ser coincidentes al cien por cien", pero desde la premisa de que "todo lo que pueda aportar es positivo, y los vetos nunca son negativos en las propuestas unitarias".

Por otro lado, preguntado por la relación de Por Andalucía con Adelante Andalucía, otra formación del ámbito a la izquierda del PSOE-A que ha anunciado ya que concurrirá por separado a las próximas elecciones autonómicas, Maíllo ha apuntado que "ahora mismo" las relaciones que les unen son las que "se pueden tener con otros grupos parlamentarios" andaluces, aunque con "mayor" grado de cercanía en tanto que "se desarrollan iniciativas conjuntas en el Parlamento", según ha matizado.

En ese punto, en todo caso, Maíllo ha insistido en defender que, en la actual "realidad electoral", la "suma de todas las organizaciones" de dicho ámbito de izquierda "supondría un empuje de apoyo formidable que no se daría en caso de fragmentación". "Es una realidad que tenemos que asumir", ha advertido antes de apostillar que, en todo caso, "no nos podemos situar en la nostalgia ni en la melancolía, porque esas no son fuerzas que muevan políticamente".

"Y por eso Por Andalucía está ya con esta hoja de ruta diseñando una conexión con la sociedad andaluza, con amplios sectores de izquierda que nos apoyan y que coinciden con nosotros, y sobre eso es sobre lo que tenemos que operar", ha abundado el candidato, quien ha agregado que "la política es el arte también de gestionar la realidad, no lo que a uno le gustaría que existiera".

También se ha mostrado confiado en que "va a haber un plus de apoyo a la candidatura que más apuesta por un frente unitario", que es la de Por Andalucía, según ha defendido antes de puntualizar que "respetamos las decisiones de otras organizaciones en ir solos, pero creo que al final la gente se identifica siempre con propuestas que sean generosas y amplias".

"Y en ese sentido es en el que nosotros nos sentimos muy identificados, con amplias aspiraciones de gente de la izquierda andaluza que quieren una propuesta unitaria y política", ha zanjado Antonio Maíllo.