Maíllo cree que su candidatura "da un vuelco" a las andaluzas y mantiene aún "abiertas las puertas" a que se una Podemos

SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha defendido este viernes que el hecho de que vaya a encabezar la candidatura de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en 2026 da "un vuelco" a las perspectivas de las elecciones andaluzas previstas para la primavera del año que viene, al tiempo que ha indicado que la opción de esta coalición de partidos de izquierda mantiene "abiertas las puertas" a otras organizaciones que quieran sumarse, como Podemos, sin que ello suponga que se vaya a "parar" este proyecto que ya ha "echado a andar", y que va a avanzar "como un turbo" a partir de ahora.

Así lo ha indicado el dirigente de IU en una atención a medios en Sevilla junto a representantes de las organizaciones que se aúnan en torno a esta candidatura de Por Andalucía --IU, Movimiento Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz--, al día siguiente de que trascendiera que va a ser Antonio Maíllo quien encabece la candidatura de esta coalición, que en los anteriores comicios andaluces de 2022 integró también a Podemos, Verdes-Equo y Alianza Verde.

Antonio Maíllo ha indicado que ha dado el paso de aceptar esta candidatura "convencido de que es el momento de hacerlo" y de que "toca estar en Andalucía" y "dar la batalla" por esta comunidad, al tiempo que ha sostenido que "se abren" así "unas elecciones que parecían cerradas, que estaban instaladas en un cierto conformismo y resignación".

En esa línea, se ha comprometido a "quedarse institucionalmente en Andalucía" una vez que pasen las elecciones autonómicas y aunque mantenga el cargo de coordinador federal de IU, y ha manifestado que "hay razones más que suficientes para construir la esperanza en que en Andalucía podamos dar la vuelta y le demos un vuelco a una pretensión de elecciones en la que la derecha y la extrema derecha estaban con una seguridad pasmosa de que iban a seguir renovando el Gobierno andaluz".

"Se abre la batalla en Andalucía, y desde luego lo que se decida" en esta comunidad "va a tener repercusiones en el resto del país", según ha augurado Maíllo, quien ha apuntado también a preguntas de los periodistas que ha decidido volver a concurrir a unas elecciones andaluzas después de su renuncia a la dirección autonómica de IU en 2019 porque se encuentra bien de salud.

Preguntado por la posibilidad de que Podemos --que está celebrando en estas semanas primarias para elegir a su candidato a la Junta, y que tiene pendiente una consulta interna para decidir si concurrirá en solitario o en coalición a estas elecciones-- se pueda sumar a esta candidatura, Maíllo ha respondido que el "proceso político" de Por Andalucía "ha tenido un diálogo, iniciativa, respuesta de organizaciones y vinculación de personas a título individual, de referentes sociales de extraordinaria influencia política y social que se incorporan y que va a seguir caminando".

"Y quien se quiera incorporar, las puertas las va a tener abiertas", ha añadido para defender que, en todo caso, la de Por Andalucía es "la única candidatura unitaria que abraza a aquellos que quieran unir sus esfuerzos para construir una alternativa en Andalucía y para echar al Partido Popular de los gobiernos de recortes sociales y de gran privatización de los servicios públicos que ha hecho durante estos ocho años, y quien quiera estar, va a ser bienvenida", ha incidido.

