Maíllo critica el aumento de altos cargos de la Junta y el rechazo a menores: "Moreno está haciéndole el agosto a Vox"

El portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa sobre asuntos de actualidad en el Patio de Prensa del Parlamento de Andalucía. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha señalado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ante el aumento de los altos cargos en la estructura del ejecutivo autonómico, así como el rechazo mostrado por el vicepresidente segundo, Manuel Gavira, a la acogida de menores migrantes procedentes de Ceuta.

"Moreno Bonilla está haciéndole el agosto a Vox con los derechos y con el dinero de los andaluces y cada día tenemos un ejemplo nuevo", ha asegurado este viernes en un audio remitido a los medios.

Sobre el aumento de los altos cargos, 13 más en total, el portavoz de la coalición ha señalado que la Junta "sacará" el dinero para estos puestos a cambio de "plazas vacantes de empleados públicos". "Estos son los que venían a acabar con los supuestos chiringuitos. Así que tenemos el gobierno más grande de la historia con 314 altos cargos", ha reseñado.

Por otro lado, Maíllo ha asegurado que Moreno "ha convertido la vía andaluza en un autopista para la extrema derecha" a raíz del rechazo frontar de Vox, socio de gobierno, a la acogida de menores migrantes.

En esta línea, ha mostrado su compromiso desde Por Andalucía para "ponerles pie en pared", en referencia a PP-A y Vox, "cada vez que quieran hacer negocio a costa de Andalucía".

"Agosto está siendo negro para los derechos de los andaluces, pero de oro para el PP y Vox. Andalucía no es el cortijo de Moreno Bonilla ni el premio de consolación de Vox. Los andaluces no pueden pagar la fiesta ni del Partido Popular ni de los ultraderechistas de Vox", ha concluido.