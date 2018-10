Maíllo critica que Durán ha hecho un discurso por 28F "de loas" al Gobierno de Díaz y "muy alejado de la Andalucía real"

Publicado 28/02/2018 14:40:59 CET

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha criticado el discurso que ha ofrecido este miércoles el presidente del Parlamento andaluz, el socialista Juan Pablo Durán, con motivo del 28F, Día de Andalucía, pues, a su juicio, "ha hecho un discurso de loas al gobierno de Susana Díaz que no era el más adecuado" y que también ha estado "muy alejado de la Andalucía real".

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz tras asistir al acto institucional por el Día de Andalucía, Maíllo ha señalado que frente a la Andalucía "real" que está manifestándose en la calle, el presidente del Parlamento "ha hecho un discurso de partes". "No ha sido el discurso de un presidente del Parlamento de la comunidad con más paro de España, con unos índices de riesgo de pobreza con mas del 40 por ciento", ha agregado.

En este sentido, ha censurado que Durán no haya hecho alusiones durante su intervención ante el Pleno "ni del paro, ni de la precariedad, no ha hablado de pensiones públicas, no ha hablado del riesgo de pobreza, no ha hablado de Doñana, ni tampoco ha hablado de las personas que se tienen que ir de Andalucía porque no encuentran aquí salida laboral".

Si bien ha recordado que el pasado año Durán tuvo un tono más institucional, el líder andaluz de la coalición de izquierdas ha hecho hincapié en que el discurso que ha pronunciado en esta ocasión "tiene un tono ya del que agota legislatura y, por tanto, se ha situado en un discurso de parte".

Maíllo ha lamentado que el presidente del Parlamento "ha perdido la oportunidad de ejercer la autoridad como representante del poder legislativo y de situar los problemas de la Andalucía real".

También el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha criticado las palabras que ha pronunciado Durán, por hacer "un discurso predecible". "Me ha decepcionado la nula mención a cuestiones básicas como el paro o el estado de sanidad pública en Andalucía, que es motivo de importante preocupación de los andaluces", ha afirmado.