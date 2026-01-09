Gavira (Vox) sobre el nuevo sistema de financiación: "Ganan los separatistas y pierden los andaluces

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha señalado este viernes que el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno "lo único que viene es a garantizarse los apoyos sometiendo al resto de la población española a los caprichos del separatismo", por lo que "ganan los separatistas y pierden los andaluces".

En este sentido, en declaraciones a los medios durante una visita a la A-483, en Almonte, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz ha criticado que el socialismo "lleva 40 años robándonos el futuro a todos los andaluces".

"Y da igual que el socialismo venga del Partido Popular o del Partido Socialista, porque el resultado siempre es el mismo: Ganan los separatistas y pierden los andaluces", ha aseverado.

Al respecto, ha enfatizado que "cualquier cosa que venga del Gobierno de Sánchez en este tema y en cualquier otra cuestión lo único que viene es a garantizarse los apoyos sometiendo al resto de la población española a los caprichos del separatismo". "Vox en eso no lo va a compartir", ha finalizado.